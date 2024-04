Ha scoperto il tradimento della moglie dai suoi due pappagalli. L’episodio si è verificato in Turchia ma a far scalpore è stata la decisione presa dal marito ferito nell’orgoglio. Ferito nell’orgoglio ha chiesto il divorzio ed, attraverso il legale difensore, ha avanzato istanza per far ascoltare in aula i due volatili.

I pappagalli avrebbero ripetuto più volte: ‘Mio marito non è in casa, puoi venire’

La notizia non è un pesce d’aprile ed è stata raccontata dal legale impegnato nella singolare causa. Nel rientrare l’uomo ha sentiti i pappagalli ripetere. “Mio marito non è in casa, puoi venire”. Parole che gli hanno fatto drizzare le antenne e l’hanno spunto a chiudere la relazione con la partner ed a chiederle il divorzio.

Davanti al giudice sono comparsi il coniuge della vittima e i suoi testimoni, venuti al Palazzo di Giustizia dell’Anatolia per la prima udienza del caso che è stata poi rinviata a data da destinarsi. Il legale del tradito, Ted Buckland, ha pubblicato un X un post in cui racconta la vicenda e si mostra con i pappagalli mentre si reca in tribunale per chiedere l’ammissione della loro testimonianza.