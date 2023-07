Lasciarsi andare con la persona amata sulle note di uno dei brani di Vasco Rossi che celebra il trionfo della passione. Rewind del Komandante avrà ispirato tante coppie ed in molti avranno vissute emozioni sulle note di “Fammi godere”. Qualcuno, però, desiderava andare oltre…

Coppia senza freni all’Arechi di Salerno durante il concerto di Vasco Rossi

Lasciarsi andare durante l’esibizione live del rocker di Zocca in uno stadio pieno e con la possibilità di finire nel mirino di occhi indiscreti. Due giovani non si sono limitati alle semplici effusioni durante il concerto di Vasco Rossi a Salerno. Quando il Blasco ha eseguito Rewind la coppia ha perso ogni freno inibitore ed ha consumato un rapporto intimo sui gradoni laterali dello stadio Arechi.

La performance è stata filmata e condivisa su TikTok

La performance non è passata inosservata con una delle persone presenti al concerto di Salerno che ha filmato il momento intimo e l’ha pubblicato su TikTok. Un filmato che in pochi minuti ha realizzato una pioggia di visualizzazioni fin quando non è stato rimosso dalla piattaforma per i contenuti vietati. Alcuni frame del video circolano ancora sul web tra critiche e commenti ironici. In molti hanno rimarcato che il tutto è avvenuto mentre Vasco Rossi cantava: “Fammi godere”.