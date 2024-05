Simona Ventura nel cast di Tale e quale show? La risposta a Carlo Conti e l’idea su Sanremo

Da venerdì 10 maggio inizierà una nuova avventura professionale per Simona Ventura che sarà impegnata nel programma L’Acchiappatalenti, condotto da Milly Carlucci, dove ricoprirà il ruolo di giurata. Da quanto è tornata in Rai la conduttrice televisiva è rinata ed è impegnata in diversi progetti.

Simona Ventura sulla possibile partecipazione a Tale e quale show: ‘Ho detto a Carlo che faremo un’ospitata’

Da Citofonare Rai 2, in tandem con Paola Perego, al tavolo di Che tempo che fa sul Nove dopo l’esperienza da concorrente a Ballando con le stelle. In precedenza era stata protagonista anche de Il Cantante Mascherato e negli ultimi giorni si sono intensificati i rumors su una possibile partecipazione di Simona Ventura a Tale e quale show dopo le ultime performance canterine.

Indiscrezione che la diretta interessata ha confermato in un’intervista rilasciata a Super Guida Tv. Il contatto con Carlo Conti c’è stato ma Super Simo ha per ora aperto soltanto ad una possibile ospitata. “Farmi anche prendere in giro da Cristiano Malgioglio… Voglio bene a Cristiano, è come mio fratello, ma aspettiamo un attimo“ – ha scherzosamente affermato la conduttrice televisiva. “Ho detto a Carlo che forse faremo un’ospitata”.

L’idea su Sanremo: ‘Mi piacerebbe una conduzione corale di sole donne’

Simona Ventura ha anche parlato di Sanremo aprendo ad una possibile conduzione corale di sole donne. “Mi piacerebbe perché si parla sempre di uomini, sono dei grandi professionisti per carità, ma mi piacerebbe che le donne di Rai, Mediaset e Nove facessero questa cosa corale della televisione italiana“ – ha chiosato la presentatrice.