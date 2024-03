Grave lutto per Vasco Rossi, morta Gabriella Sturani: mamma del figlio Lorenzo, la dedica

Grave lutto per Vasco Rossi. È morta a 56 anni Gabriella Sturani, ex del rocker e madre di uno dei suoi figli. “Non avrei mai pensato che la Gabriella se ne sarebbe andata prima di me. Caro Lorenzo tua mamma sarà sempre viva nei nostri ricordi più belli. Ti abbraccio forte…Ti sono vicino…E ti voglio bene”.

Vasco Rossi piange la madre del primo figlio: ‘Caro Lorenzo sarà sempre viva nei nostri ricordi’

Il post pubblicato sul profilo Instagram da Vasco Rossi nell’annunciare la scomparsa di Gabriella Sturani, che insieme al rocker aveva concepito il figlio maggiore Lorenzo. La donna aveva ispirato il brano del Blasco ‘Gabri’, del 1993. Lorenzo ha in seguito reso nonno di due nipotini il rocker di Zocca. La donna era originaria di Masi Torello in provincia di Ferrara.

“Avevo 13 anni quando ho conosciuto Vasco ed ero con mia cugina in un locale di Rimini con un gruppo di amici: uno di loro conosceva Rossi. Ma era l’estate del 1980” – aveva raccontato lei in un’intervista del 2013 su Vanity Fair. Si rividero nel 1983 e la love story è proseguita fino al 1985 quando rimase incinta. Vasco decise di interrompere la relazione. Non ebbe però nessuna esitazione ad accogliere Lorenzo.

Il flirt nato in un locale di Rimini nell’estate del 1980

“Non sono un figlio cercato, voluto, desiderato, sognato. Ma di certo sono nato da una grande storia d’amore. Poteva dirmi di no, per esempio. Oppure dare a me e mia madre un contentino economico. Invece col sorriso mi accolse tra le sue braccia e nella sua già straordinaria vita” – aveva scritto Lorenzo Rossi in un post pubblicato sui social.