Vladimir Luxuria, tapiro di Striscia dopo gli insulti di Benigno: ‘Non siamo masokisti’

La querelle tra Vladimir Luxuria e Francesco Benigno sbarca su Striscia la notizia. Valerio Staffelli ha consegnato un tapiro d’oro alla conduttrice de L’Isola dei Famosi. Dopo la squalifica, l’attore si è scagliata contro di lei con insulti transfobici. “Quello che dovevo dire l’ho già detto in un video che ho fatto. Ho voluto risponde ad armi pari sui social. Non ho nient’altro da dire, sono tranquilla. Lui può dire quello che vuiole”.

Tapiro di Striscia la notizia a Luxuria: ‘Ditemi che sono stron.a ma una persona non si può insultare per l’identità sessuale’

Staffelli l’ha stuzzicata ricordando che Benigno è stato protagonista del film Mery per sempre. “Posso dire che è un film bellissimo e che ci sono delle scene che sono un grande insegnamento contro la transfobia che è una brutta malattia. Ditemi che sono stron.a che non sono capace ma insultare ancora oggi una persona per l’identità sessuale… ”

Vladimir Luxuria ha fatto chiarezza anche sulla questione sollevata da Benigno relativo al diritto di replica. “Abbiamo mostrato il filmato. Non è che uno è masokista che vuole una persona per poi desiderare di mandarla via. Quando una persona va via da un programma è un dato negativo. Toglie”. Un passaggio anche sui ritiri che hanno condizionato quest’edizione de L’Isola dei Famosi. L’ultimo in ordine di tempo quello di Joe Bastianich che ha chiuso la sua esperienza durante la puntata del 13 maggio.

La conduttrice replica a Benigno: ‘Non è uno che uno vuole una persona in un programma per poi mandarla via’

“Dei ritiri per motivi di salute a L’Isola ce ne sono sempre stati. Quando l’ho fatta io si ritirarono Ciavarro, Cabrini e Giucas Casella. É chiaro che un conto sono i ritiri volontari, altri sono i problemi di salute e so che Joe Bastianich ha avuto un problema serio di salute. So che è un nome molto forte ma rispetto ad un problema così importante è meglio che si vada a curare” – ha chiosato Luxuria.