Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono convolati a nozze: dalla promessa agli invitati, il video

Si sono promessi amore eterno durante una commovente cerimonia a Forte dei Marmi. Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sono convolati a nozze venerdì 12 luglio. La scelta della località non è stata casuale visto che nell’incantevole località in provincia di Lucca.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si sono sposati

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si sono sposati a Forte dei Marmi, lo sposo accompagnato da Eleonora Giorgi

Fu lì che nel 1983 che si conobbero Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro sul set di Sapore di Mare. L’attrice ha accompagnato all’altare il figlio in un clima di grande emozione e commozione. La sposa è entrata a braccetto del padre sulle note dell’Ave Maria di Schubert. Lungo la passerella Clizia ha mandato un bacio ai figli, Nina e Gabriele.

La sposa ha scelto un abito firmato dl brand di moda Galia Lahav che ha raccontato di aver scelto online. Il velo non particolarmente lungo. Paolo Ciavarro ha sfoggiato un bellissimo completo, firmato dall’iconica azienda sartoriale italiana Lubiam con il brand Luigi Bianchi.

‘Sono qui per dirti che ti scelgo oggi e ogni giorno’

“Non scomoderò in questa lettera né Catullo, né Prevert, né Neruda e compagnia bella. Sono qui per dirti che ti scelgo oggi e ogni giorno per amarti per sempre” – la promessa di Clizia Incorvaia a Paolo Ciavarro. Tanti ex gieffini tra gli invitati con Giaele De Donà ed Edoardo Tavassi che hanno documentato la cerimonia con alcuni filmati condivisi in Stories. Tra gli inviati anche Edoardo Donnamaria.

Edoardo Donnamaria

Giaele De Dona