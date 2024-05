Vladimir Luxuria risponde sui social agli insulti di Benigno e spiega perché non lo denuncerà (VIDEO)

Ha deciso di non dare visibilità televisiva alle pesanti affermazioni di Francesco Benigno. Vladimir Luxuria ha risposto agli insulti con un pacato video social con il quale, almeno per quante le riguarda, ha posto fine alla querelle che non avrà strascichi giudiziari.

La conduttrice de L’Isola dei Famosi aveva riferito che non sarebbe rimasta in silenzio ed a distanza di alcuni giorni dai post pubblicati dall’attore, squalificato dal reality show, ha condiviso un video sul profilo Instagram e Facebook. “Quando si è in una posizione di grande esposizione, quando si conduce una trasmissione televisiva è chiaro che ci sono le critiche e bisogna saperle accettare. Fanno parte del pacchetto. Anche quanto sono dure, ma gli insulti no caro signor Benigno. Io gli insulti non li accetto” – ha esordito Vladimir Luxuria.

“Ho 58 anni e di insulti ne ho sentiti tanti. Mi sono costruita una corazza eppure non è facile. Ancora oggi certe offese mi fanno male. Ma io ho deciso di non farci l’abitudine e di reagire ogni volta. Lo faccio per me, per le persone che mi vogliono bene, per le persone come e per chi crede nel rispetto e nella civiltà. Lei signor Benigno è andato ad attaccare la cosa più preziosa che ha: la mia identità e la dignità. Questo non glielo permetto. Proprio lei che deve la sua popolarità ad un film bellissimo. Mery per sempre con Michele Placido e Alessandra Di Sanzo che tra le varie tematiche trattava anche quello della transfobia, adesso lei scrive quelle cose contro di me” – ha aggiunto la conduttrice de L’Isola dei Famosi.

“Capisco che è a corto di argomenti. Avrei potuto dire queste cose in televisione con un mezzo potente, le avrei anche dato la soddisfazione di essere citato in televisione ed avere la sua visibilità. Ed invece no, così come lei mi ha insultato gravemente sui social così io rispondo pacatamente sui social perché ho maturato una mia convinzione: le persone che insultano in realtà non stanno definendo quelle insultate ma se stesse. A leggere quelle cose così volgari e poco cristiane nei miei confronti lei ha definito che tipo di uomo è“.

Vladimir Luxuria ha poi spiegato i motivi per i quali non adirà le vie legali. “Non ho mai denunciato nessuno e so che se lo facessi potrei spillarle dei soldi. Non lo faccio per rispetto di tuo figlio, so che la situazione economica non è florida e quindi non mi va di far pagare a lui delle cose per le quali non centra. Il mio unico avvocato sarà come sempre la mia coscienza. Ora signor Benigno potrà scrivere quello che vuole sui social, per me cala il silenzio”.