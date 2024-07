La Talpa, registrazioni a fine estate: Diletta Leotta alla conduzione, ex calciatore primo concorrente

Questa volta il ritorno de La Talpa in tv non si limiterà ad un annuncio destinato a restare tale. Mediaset ha in programma il via delle riprese a fine estate con la messa in onda prevista per il prossimo autunno.

Diletta Leotta sorpassa Ilary Blasi, condurrà La Talpa

La conduzione sarà affidata a Diletta Leotta che ha sorpassato all’ultima curva Ilary Blasi. Pare che alla base della decisione dei vertici Mediaset anche alcune gaffe commesse dalla conduttrice durante le registrazioni di Battiti Live. Di certo si tratta di un’assoluta novità visto il volto Sky è all’esordio su Mediaset e alla conduzione di un reality show. L’inviata non ha un contratto di esclusiva con Dazn ed avrebbe già detto sì ai dirigenti del Biscione.

Nicola Ventola concorrente, l’indiscrezione di Davide Maggio

Nelle ultime ore è emerso anche il nome del primo concorrente de La Talpa. Secondo Davide Maggio nel cast del reality di Canale 5 ci sarà l’ex calciatore Nicola Ventola, a lungo protagonista della Bobo Tv con Adani e Cassano prima delle tensioni con Vieri. Rispetto alle passate edizione La Talpa dovrebbe essere interamente registrata con la messa in onda di 5 puntate.