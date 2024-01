Cesari boccia Rapuano sui cartellini a Simeone: la curiosità sul secondo, De Laurentiis punge Rocchi

Graziano Cesari boccia senza mezzi termini la direzione di gara di Rapuano della sezione di Rimini nella finale di Supercoppa vinta dall’Inter sul Napoli con gol di Martinez al 91′. In particolare l’ex arbitro, moviolista Mediaset, non ha condiviso la gestione delle ammonizioni cerchiando in rosso i due cartellini gialli che hanno determinato l’espulsione di Simeone.

La moviola dell’ex arbitro Cesari: ‘Su Çalhanoğlu non è fallo da ammonizione, il secondo giallo segnalato da Di Bello’

“Nel primo tempo ci sono state due ammonizioni mentre nella ripresa ci sono stati nello spazio di 15′ cinque cartellini gialli. Qualcosa è cambiato nel modo di arbitrare di Rapuano“. Poi la valutazione sul primo cartellino sventolato a Simeone per fallo su Çalhanoğlu. “Credo che non sia assolutamente un intervento di ammonizione. Siamo appena usciti dall’area dell’Inter quindi non possiamo dire che è un’azione potenzialmente pericolosa”.

Sul secondo giallo Cesari fa riferimento all’incertezza di Rapuano. “Immediatamente non tira il cartellino ma c’è un suggerimento del quarto uomo Di Bello che ha segnalato il pestone. In quel momento forse non si è reso nemmeno conto che Simeone era già ammonito. La gestione dei cartellini non mi è piaciuta”. Poi l’ex arbitro ha mostrato almeno tre interventi fallosi di Çalhanoğlu. “Ha preso il cartellino per l’intervento che sembrava evidente. Nel secondo tempo ha modificato il suo modo di arbitrare”. Cesari ha giudicato da 4 la prestazione di Rapuano.

De Laurentiis: ‘Credo che Rocchi sta vivendo una specie di incubo’

Dopo il presidente della Salernitana, Iervolino, anche De Laurentiis ha punzecchiato Rocchi. “L’arbitro? A me dispiace per Rocchi, che sta vivendo una specie di incubo. Non mi va di fare il tifoso e andare giù pesante, ma l’inadeguatezza degli arbitri quest’anno parla da sola. Ho parlato con Rocchi stasera e chissà quale ulteriore imbarazzo proverà stasera”.

Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis commenta ai microfoni di Mediaset l’arbitraggio di Rapuano nella finale di Supercoppa persa contro l’Inter. “Noi eravamo qui per promuovere il nostro calcio e dare spettacolo, ma se mi lasci in dieci non c’è spettacolo. Inoltre ammonizioni ed espulsioni si sconteranno in campionato, una ulteriore stortura. La Lega Serie A è nemica di se stessa”