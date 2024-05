Salernitana-Atalanta 1-2 pagelle e highlights: Tchaouna dà spettacolo, bene Vignato

Per quasi un’ora i granata cullano il sogno di trovare la prima vittoria nel 2024. L’Atalanta soffre ma in cinque minuti risolve la pratica e accelera nella lotta Champions. Già retrocessa in serie B, la Salernitana si è presentata in emergenza contro la Dea degli ex Gasperini (calciatore granata nella stagione 1990/91), Ruggeri ed Ederson. Colantuono fa esordire tra i pali Fiorillo, mentre schiera Pasalidis per lo squalificato Pierozzi.

Tchaouna sblocca il risultato dopo una bella combinazione con Vignato

Confermato in avanti Vignato in luogo dell’infortunato Candreva, premiato ad inizio partita per le 500 partite in serie A. In panchina Gerardo Fusco, figlio di Luca che è il recordman di presenze con la maglia della Bersagliera. Larghi spazi vuoti sugli spalti dell’Arechi. Assente il presidente granata Iervolino.

Gli ospiti sono subito pericolosi con Miranchuk con una conclusione che termina di un soffio a lato. Al 18′ i campani passano a sorpresa in vantaggio con una bella combinazione tra Vignato e Tchaouna con il francese che batte imparabilmente Carnesecchi. Al 23′ Lookman si presenta a tu per tu con Fiorillo ma incredibilmente spedisce a lato.

Ancora Tchaouna in contropiede prova a creare qualche grattacapo alla difesa orobica: la sua conclusione viene deviata in angolo. Nel finale ci prova Scamacca che viene contenuto da Pasalidis al momento della conclusione. Nella ripresa la Salernitana riparte con lo stesso piglio del primo tempo e va vicino al due a zero con Tchaouna che trova la risposta di Carnesecchi.

In 6′ minuti l’Atalanta ribalta la partita nella ripresa

Sulla ripartenza Lookman va a centimetri dal pareggio che l’Atalanta trova al 12′ con Scamacca su sponda di Pasalic. Dopo sei minuti i nerazzurri raddoppiano con una grande intuizione di Koopminers. A differenza di altre volte la Salernitana non molla e va vicino al pari con il neo entrato Weissman che sbatte su Hateboer.

Al 43′ nuovo imperioso strappo di Tchaouna che va fino in fondo ma non riesce a inquadrare la porta. I granata escono a testa alta ma incassano l’ennesima sconfitta. La Salernitana tornerà in campo il 12 maggio allo Stadium contro la Juventus con calcio d’inizio alle 18:00.

Salernitana pagelle: Fazio e Pirola reggono un tempo, si rivede Coulibaly

Fiorillo 6: esordio stagionale per il terzo portiere granata che si fa trovare pronto. Non ha particolari responsabilità sui gol dell’Atalanta.

Pasalidis 5,5: partita complicata su Lookman che gli sfugge pericolosamente in un paio di circostanze. Costretto a ricorrere alle maniere forti, incassa un giallo e Colantuono è costretto a sostituirlo. (1′ st Pellegrino 6: meglio rispetto alle precedenti occasioni, contiene in qualche modo un propositivo De Ketelaere).

Fazio 5,5: tiene botta e gioca un ottimo primo tempo, nella ripresa cala e l’Atalanta sfonda.

Pirola 5,5: qualche sbavatura in più rispetto al Comandante. Si fa sorprendere in occasione del gol di Scamacca.

Sambia 6: tiene botta in fase difensiva e prova a riproporsi con buona continuità. Esce dal campo a testa alta. (21′ st Zanoli 6: lucido nel servire a Weissman la palla del possibile 2 a 2).

Basic 6: prezioso in fase di contenimento, non sempre preciso in fase di costruzione ma artefice di una buona prestazione.

Coulibaly 6: in parte si rivede il Coulibaly della scorsa stagione e fin quando regge la Salernitana tiene testa agli orobici. Ha una buona occasione per battere a rete ma preferisce scaricare su Zanoli.

Bradaric 5: meno brillante rispetto al match di Frosinone. Da un suo errore nasce il gol del raddoppio orobico. (32′ st Sfait sv: esordio in serie A in una fase di stanca della partita).

Vignato 6: timbra l’assist per il gol del vantaggio di Tchaouna e fa un buon movimento. (21′ st Legowski 6: entra bene in un momento in cui i granata calano e soffrono a metà campo. Lotta e gestisce meglio rispetto ad altre circostanze i palloni che passano dalle sue parti).

Tchaouna 7: segna un gol e sfiora la doppietta nella ripresa. L’Atalanta soffre i suoi strappi.

Ikwuemesi 5,5: lotta, sgomita, si muove anche bene ma gioca troppo distante dalla porta e non si rende mai pericoloso. (15′ st Weissman 5,5: ha la palla del pareggio ma la scarica addosso ad un calciatore dell’Atalanta).

Salernitana-Atalanta 1-2, gli highlights

Miranchuk va vicino al gol del vantaggio

Tchouna porta in vantaggio i granata

Lookman spedisce a lato da buona posizione

La conclusione di Tchaouna viene deviata in angolo

Scamacca conclude alto sulla traversa sul contrasto con Pasalidis

Carnesecchi salva sui Tchouna

La conclusione di Lookman termina di un soffio a lato

Scamacca firma il gol del pareggio in anticipo su Pirola

Koopminers ribalta il risultato con una conclusione dalla distanza

Weissman ha la palla del pareggio ma viene murato

Conclusione a lato di Scamacca