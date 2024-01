Gigi Riva all’11: striscioni e commozione per l’omaggio a Rombo di Tuono in Cagliari-Torino

Dopo 11′ di Cagliari -Torino il pallone finisce in fallo laterale: l’applauso, commovente, dell’intera Unipol Domus per omaggiare Gigi Riva parte spontaneo.

Gigi Riva, Cagliari-Torino si ferma all’11’ per ricordare Rombo di Tuono

Le due squadre si fermano per un minuto, per celebrare chi ha fatto la storia del calcio nonché della Sardegna: applaudono tutti, in campo (arbitro compreso) e sugli spalti, in uno dei momenti più toccanti di una serata densa di significato già dal prepartita .

“Oggi invece so che era un destino: so che stavo andando a casa mia” – è la frase (detta dallo stesso Rombo di Tuono, per raccontare il suo legame con Cagliari e la Sardegna dalla quale non è andato più via) che campeggia su uno striscione esposto dalla Curva Nord proprio all’11’, seguita dai cori interamente dedicata al Mito.

Lo striscione in curva nord con la frase del leggendario attaccante

“C’è solo un Gigi Riva “, intona la parte più calda del tifo rossoblù, ma a cantare sono i 16.427 della Domus (tutto esaurito, e non poteva essere altrimenti). La scritta “Come te nessuno mai” appare sul maxischermo dell’impianto quando Cagliari e Torino entrano in campo, con una foto dell’ex attaccante e la canzone “Quando Gigi Riva tornerà” di Piero Marras che risuona (così come già avvenuto mercoledì, all’uscita del feretro dalla basilica di Nostra Signora di Bonaria) mentre le due squadre sono schierate in campo.

❤️ El homenaje de la afición del Cagliari a Luigi Riva antes del partido ante el Torino.



🕊️ Hasta siempre Gigi. pic.twitter.com/uglJbOY45u — Fútbol Italiano 🇮🇹 (@FT_Italiano) January 26, 2024