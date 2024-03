Cagliari-Salernitana 4-2, pagelle e highlights: Fazio, Ochoa e Tchaouna disastrosi

La Salernitana non riesce a prendere l’ultimo treno a Cagliari e sprofonda verso la serie B. Fazio al fianco di Manolas come ai tempi della Roma e Kastanos per Basic le novità proposte da Liverani alla Unipol Domus. L’inizio dei granata è coraggioso ma privo di spunti significativi. Al primo affondo passa il Cagliari (12′) con Zappa che lancia in verticale per La Padula che salta Ochoa, vince il contrasto con Manolas e deposita nel sacco.

Non funziona la difesa alta dei granata: La Padula sblocca, Gaetano raddoppia a fine primo tempo

Il gol viene annullato per fuorigioco ma poi assegnato da Fourneau dopo verifica al Var. La Salernitana accusa il colpo e per qualche minuto fatica ad avvicinarsi in maniera pericolosa alla porta rossoblu. Dopo una buona incursione di Zanoli, Tchaouna va vicino al gol con una conclusione dal limite sulla quale si fa trovare pronto Scuffet.

Tra il 37′ e il 39′ Kastanos diventa protagonista negativo per gli ospiti. Prima non riesce a sfruttare un bel pallone messo al centro area, poi gestisce male un calcio d’angolo e favorisce la ripartenza del Cagliari con Nandez che mette in moto Gaetano che salta Zanoli e infila nel sacco. Nel finale Weissman ha una chance di testa ma non inquadra la porta.

Nella ripresa il Cagliari cala subito il tris con il neo entrato Shomorudov con evidente errore di Ochoa dopo una dormita di Tchaouna. Maggiore ha subito una chance per accorciare ma la sua conclusione è centrale. Tra il 10′ e il 12′ la Salernitana riapre la partita con Kastanos, su un bel cross di Zanoli, e Maggiore su assist da calcio d’angolo di Candreva.

Sembra che la partita possa girare e Kastanos mette in difficoltà Scuffet con un tiro cross. I campani commettono la solita ingenuità con Tchaouna che gestisce male un pallone in area di rigore e Fazio che combina una frittata permettendo a Shomorudov di involarsi verso la porta e fissare il risultato sul 4 a 2 dopo una respinta corta di Ochoa.

Kastanos e Maggiore riaccendono la luce dopo il gol di Shomorudov, Fazio la combina grossa e l’uzbeko chiude il match

Nel finale timide proteste per un presunto rigore su Simy. Il ko di Cagliari sembra una sentenza per la Salernitana con i tifosi che voltano le spalle ai calciatori quando si presentano davanti al loro settore. Via social arrivano le scuse di Walter Sabatini mentre Liverani riferisce di non avere intenzione di dimettersi. Sabato 16 marzo i granata riceveranno all’Arechi il Lecce con calcio d’inizio alle 18:00.

Salernitana pagelle: Kastanos e Maggiore dai due volti, Zanoli meglio quando attacca

Ochoa 4: la Salernitana gioca con la difesa alta e sul primo gol non legge bene la palla per La Padula uscendo in ritardo. Disastroso sul primo gol di Shomorudov. Anche lui ha alzato bandiera bianca.

Zanoli 5: in difesa viene infilato sistematicamente, Gaetano lo fa ballare sul secondo gol. Si riprende un po’ nella ripresa con l’assist per il gol di Kastanos. Sembra averne ma viene richiamato in panchina (28′ st Sambia 5,5: entra bene e mette al centro anche un bel pallone sul quale Maggiore arriva in ritardo).

Manolas 5: torna a giocare al fianco dell’amico Fazio ma non è al meglio e la decisione di giocare con la difesa alta non lo aiuta. Liverani lo lascia negli spogliatoi a metà tampo. (1′ st Pirola

Fazio 4: rientro da incubo per l’ex giallorosso. La Padula e Shomorudov gli fanno vedere i sorci verdi, poi ci mette del suo con errori marchiani.

Bradaric 5: si propone con continuità ma sbaglia tanto in una stagione fin qui da dimenticare.

Coulibaly 5: il leone maliano ha abdicato da tempo, molle e impalpabile. Sovrastato dagli avversari, cambio tardivo. (28′ st Gomis 5,5: Liverani lo getta nella mischia con colpevole ritardo. Tecnicamente ha buoni colpi ma avrebbe bisogno di più spazio).

Kastanos 5,5: favorisce il gol secondo gol del Cagliari con una gestione scellerata di un calcio d’angolo. Prova a riscattarsi nella ripresa e trova il gol che sembra riaccendere la miccia. Mette in difficoltà Scuffet con un tiro cross. Becca il giallo che lo estrometterà dalla sfida interna con il Lecce. (42′ st Basic sv: escluso per un problema durante la rifinitura. Entra quando è tutto deciso).

Maggiore 5,5: primo tempo anonimo, cresce nella ripresa come contro l’Udinese e trova anche il gol che sembrava poter dare un senso al pomeriggio granata all’Unipol Domus.

Candreva 5: ha libertà di muoversi lungo il fronte d’attacco ma nonostante l’impegno non riesce ad incidere. Come a Udine Liverani non lo cambia sperando un suo guizzo che non arriva.

Tchaouna 4: un solo squillo a metà primo tempo, poi sbaglia tutto quello che può sbagliare. Una giornata no dopo la buona prova di Udine. Su due dei 4 gol ci sono anche sue responsabilità.

Weissman 5,5: una sola conclusione verso la porta, l’impegno c’è ma si vede poco. (18′ st Simy 5: protesta per un presunto fallo da rigore, litiga un paio di volte con il pallone. Non conclude mai in porta).

Cagliari-Salernitana 4-2, gli highlights

Gli highlights completi di Cagliari-Salernitana delle altre partite della serie A saranno pubblicati sul sito di Dazn (riservato agli abbonati), su https://ww.raisport.rai.it alla sezione 90 Minuto e sono on line sul sito della Lega di serie A al link https://www.legaseriea.it/it e sul sito della Salernitana all’indirizzo https://www.ussalernitana1919.it/media/ oltre che su https://www.sportmediaset.mediaset.it/video/calcio/ e https://video.sky.it/sport/calcio/highlights-serie-

La Padula salta Ochoa e….

… deposita nel sacco dopo aver vinto un contrasto con Manolas

La conclusione di Tchaouna respinta da Scuffet

Il raddoppio del Cagliari con Gaetano

Kastanos accorcia le distanze

Maggiore riporta i granata in partita