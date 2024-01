Madre Natura Ciao Darwin 26 gennaio, chi è Orian Ichaki

La puntata del 26 gennaio di Ciao Darwin Giovanni 8.7 ha visto confrontarsi le Trattorie, capitanate da Claudio Amendola, contro gli Stellati con Andy Luotto al timone del team. La puntata è stata aperta dall’ingresso di Madre Natura, “colei che tutto muove”, come ripete spesso Paolo Bonolis, dopo la breve parentesi di Padre Natura nella precedente puntata.

Ciao Darwin, Trattorie contro Stellati: Orian Ichaki è Madre Natura

Dopo Andreea Sasu, Sarah Shaw, Aleksandra Korotkaia a mandare in tilt gli spettatori dello show di Canale 5 è toccato alla modella e attrice Orian Ichaki. La 27enne è nata a Herzliya, in Isreale, ma da alcuni si è trasferita in Italia per motivi di lavoro. Bionda, occhi verdi, alta un metro e 76 cm. Come si può leggere sul sito della sua agenzia, le sue misure sono 82-60-88.

Su Instagram è seguita da 40mila follower. “É stata un’esperienza fantastica far parte di questa famiglia” – ha scritto la modella. La 27enne ha sfilato per importanti brand di moda e con il fratello, Ran, gestisce un marchio di gioielli. É figlia della terapista Roital More e dell’imprenditore Guy Ichaki.

La modella israeliana ha avuto una relazione con il rapper Hell Raton

Orian Ichaki è stata spesso al centro del gossip per i flirt con alcuni personaggi del mondo dello spettacolo. Nel 2022 è stata fidanzata con il rapper Hell Raton e, successivamente, alcuni rumors hanno parlato di una relazione con Federico Rossi, ex Benji&Fede, che non ha mai confermato. A Ciao Darwin non è mancato il consueto siparietto con Luca Laurenti che ha tentato invano di conquistare Madre Natura.