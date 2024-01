In 30mila ai funerali di Gigi Riva, il figlio: ‘Se n’è andato come voleva lui, malore per due persone

Almeno 30mila le persone presenti ai funerali di Gigi Riva. Hanno riempito tutto il sagrato e l’intera scalinata, gigantesca, che porta poi alla Piazza dei Centomila dove era stato allestito un maxischermo (ne sono stati sistemati due visto l’afflusso). Un tributo di affetto enorme, senza precedenti, profondo, sincero e sentito da parte del suo popolo.

Il figlio di Gigi Riva: ‘Hombre vertical fino alla fine’

“Mio padre non lo convinceva nessuno, se n’è andato come voleva lui, era un ‘hombre vertical’ e lo è stato fino alla fine, anche in ospedale ha deciso lui quello che voleva fare”. Così il figlio maggiore di Gigi Riva, Nicola, nel saluto finale ai funerali nella basilica di Bonaria a Cagliari.

L’emozione, il freddo, la lunga attesa. Un mix che ha provocato un malore per due persone che stavano partecipando ai funerali di Gigi Riva, scomparso lunedì 22 gennaio a Cagliari. Sono state soccorse dall’ambulanza del 118 in servizio nel sagrato della Basilica di Bonaria, non c’è stato bisogno di portarle in ospedale.

Un lungo e commosso applauso ha salutato l’uscita del feretro di Gigi Riva sulle note della canzone di Piero Marras ‘Quando Gigi Riva. A sostenere la bara, anche i campioni del mondo 2006 Gigi Buffon, Fabio Cannavaro, Angelo Peruzzi oltre Gianfranco Zola. In lacrime i compagni di squadra del Cagliari.

Buffon, Cannavaro, Zola e Peruzzi hanno sostenuto la bara all’uscita del feretro

Dalla folla è salito il coro “Gigi Gigi”, poi il commovente coro dei tifosi della curva nord. “Un Gigi Riva, c’è solo un Gigi Riva” hanno cantato prima che la bara fosse depositata sull’auto diretta al cimitero monumentale di Bonaria dove sarà seppellita con una cerimonia privata. Un centinaio di rose a forma di cuore. E’ l’omaggio dell’attrice e regista Paola Cortellesi per Rombo di Tuono.