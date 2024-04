Lazio-Salernitana 4-1 pagelle e highlights: difesa colabrodo, si salvano solo Tchaouna e Bradaric

Finisce con Colantuono che chiede uno sconto sul recupero. La Salernitana affonda anche contro una Lazio rimaneggiata e contestata. Di fronte all’ex Lotito i granata tornano a giocare con la difesa a 3 con Boateng che affianca il rientrante Gyomber e Pirola. Colantuono conferma il tridente con Ikwuemesi terminale offensivo. In tribuna anche il patron campano Iervolino, al fianco della squadra in trasferta dopo diversi turni.

Illusione Tchaouna dopo i gol di Felipe Anderson e Vecino, il brasiliano fa doppietta e partita chiusa già nel primo tempo

La Salernitana parte spigliata ma è un fuoco di paglia. La Lazio in pochi minuti crea scompiglio in area di rigore e colleziona angoli. Felipe Anderson sblocca il risultato al 7′ dopo una disattenzione di Candreva. L’esterno si involta verso la porta di Costil senza trovare ostacoli e fa 1 a 0. Costil salva subito dopo su Castellanos ma il gol è nell’aria ed arriva con Vecino dopo un goffo intervento con la mano di Gyomber. Sarebbe stato rigore ma l’arbitro fa giocare e il centrocampista infila a pochi passi dal portiere granata,

Gli ospiti hanno un sussulto ed accorciano le distanze con Tchaouna su una bella iniziativa di Maggiore. la squadra di Colantuono sembra in partita e con Ikwuemesi ha una buona chance per pareggiare con la difesa biancoceleste che mura la conclusione del nigeriano. Al 24′ azione personale di Bradaric e conclusione contenuta a fatica da Mandas. Subito dopo il portiere della Lazio commette un’ingenuità che Maggiore non riesce a sfruttare.

Isaksen firma il poker nel finale di gara

La Lazio torna ad accelerare e trova con una bella combinazione tra Castellanos e Luis Alberto con palla Felipe Andeson che non sbaglia sotto misura. Nel finale la Salernitana perde Maggiore per infortunio. Triplo cambio ad inizio ripresa con Manolas, Sambia e Legowski in campo per Boateng, Zanoli e Maggiore. Sostituzioni che non cambiano il refrain della partita con i campani che non si rendono mai pericolosi e la Lazio che fa poker con Isaksen dopo un disimpegno errato di Gyomber.

Esce dal campo anche Candreva per infortunio e Colantuono quasi implora il quarto uomo di concedere un minuto di recupero in meno. Un triste epilogo di una squadra che rischia di sprofondare in serie B a suon di record negativi. Domenica 21 aprile la Salernitana affronterà all’Arechi la Fiorentina con calcio d’inizio alle 18:00.

Salernitana pagelle: inspiegabile l’esclusione di Manolas, Candreva ha bisogno di rifiatare

Costil 5,5: per poco non combina una frittata su inserimento di Castellanos. Salva su Luis Alberto, va pericolosamente in libera uscita ma se la cava.

Gyomber 4,5: scomposto e fuori tempo in occasione del gol del Lazio. Prende la palla con il braccio, si ferma e Vecino mette nel sacco. Serve a Isaksen l’assist per il 4 a 1 della Lazio.

Boateng 5: i laziali sfondano centralmente, è in affanno e neanche la sua esperienza lo salva.(1′ st Manolas 6: decisamente meglio del tedesco, non si comprende perché Colantuono decida di farlo partire dalla panchina).

Pirola 5,5: l’impegno c’è sempre ma anche lui va spesso in bambola contro gli avanti biancocelesti. Gioca col turbante l’ultima parte del match dopo aver incassato una botta in un contrasto.

Zanoli 4,5: quando gioca titolare è impalpabile. Non affonda mai e viene travolto dal dirimpettaio. (1′ Sambia 5: prova a giocare di fino ma non fa molto meglio dell’ex Napoli).

Bradaric 6,5: tra i pochi a battersi ed a cercare di fare qualcosa di propositivo mette in moto Maggiore sul gol di Tchaouna, mette in difficoltà l’incerto portiere della Lazio con un tiro da fuori area.

Coulibaly 5: fa confusione e fatica a far girare palla in maniera pulita. Ha un paio di chance per tirare dalla distanza ma quest’anno non c’è.

Maggiore 6: con un pregevole cross manda a rete Tchaouna, spreca una buona chance per pareggiare su errore di Mandas. Esce per infortunio. (1′ st Legowski 5: giocatore impalpabile, fatica a tenere il pallone tra i piedi. Annata da dimenticare per il polacco).

Candreva 5: un passo indietro dopo la buona prova all’Arechi a conferma che avrebbe necessità di tanto in tanto di rifiatare. Da una sua incertezza nasce il primo gol della Lazio. Esce tra gli applausi degli ex tifosi. (40′ st Martegani sv: tenta sempre la giocata ad effetto quando ci vorrebbe più concretezza).

Tchaouna 6,5: terzo gol in granata, primo di testa. Un paio di giocate interessanti, tra i pochi a salvarsi quest’anno.

Ikwuemesi 5: ha una buona chance nel primo tempo ma viene murato. Si batte tanto ma con poca qualità. (30′ st Weissman 4,5: giocatore impalpabile, corre tanto ma a vuoto e quando ha uno spiraglio per battere a rete si incarta e sbaglia).

Lazio-Salernitana 4-1, gli highlights

Felipe Anderson si inserisce in area…

… e sblocca il risultato

Gyomber commette fallo di mano…

… l’arbitro fa proseguire e Vecino fa gol

Tchaouna stacca di testa su cross di Maggiore

… e accorcia le distanze

Mandas contiene a fatica una conclusione di Bradaric

Felipe Anderson fa doppietta

Costil ipnotizza Luis Alberto