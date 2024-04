Selfie davanti all’incidente mortale a Piacenza, sconcerto e rabbia: deceduta Daniela Guerra

Sta diventando virale in queste ore l’immagine che un giornalista del quotidiano “ilPiacenza.it”, Stefano Pancini, ha scattato sulla scena di un grave incidente stradale avvenuto giovedì 11 aprile nella città emiliana, e che purtroppo è poi costato la vita a una donna coinvolta, la 73enne Daniela Guerra che si trovava al volante di una Peugeot 108.

Auto travolge ciclista e sfonda vetrina a Piacenza, muore la 73enne Daniela Guerra

Nell’immagine si vede un passante, un ragazzo sui vent’anni che si scatta un selfie con lo sfondo di una persona ferita gravemente a terra e i soccorritori che cercano di aiutarla. Il giovane autore di quello scatto, che probabilmente sarà poi finito sui suoi profili social, si è poi allontanato prima che gli agenti potessero anche solo fermarlo per identificarlo.

Ventenne scatta un selfie davanti a uno dei feriti, indignazione e incredulità sui social

Daniela Guerra ha perso il controllo della vettura per un malore e ha dapprima travolto una 34enne in bici sbalzandola sull’asfalto, poi ha abbattuto alcuni cartelli stradali per sfondare infine la vetrina del negozio di abbigliamento Bulla. La 73enne è stata trasportata in ospedale dove è deceduta alcune ore dopo. Restano gravi le condizioni della ciclista investita.