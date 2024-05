Totti, che scivolone alla Kings World Cup al momento di battere il rigore: il video

Francesco Totti ha debuttato alla Kings World Cup in corso in Messico, il mondiale del nuovo campionato di calcio a 7 che mette insieme giocatori in attività, vecchie glorie e perfetti sconosciuti.

Francesco Totti, esordio vincente alla Kings World Cup in Messico grazie ad un guizzo di Trombetta che gioca in serie D

L’ex capitano della Roma ha battuto con i suoi Stallions per 3 a 2 i colombiani dei Medallo City, grazie alla rete di Blur dal dischetto e il gol che valeva doppio di Michele Trombetta, giocatore della squadra emiliana del Corticella che milita in Serie D.

Totti è stato grande protagonista della serata, anche se ha sbagliato un rigore scivolando al momento della battuta, e la sua squadra è vicina a ipotecare il passaggio alla seconda fase. Poche ore prima era arrivato l’annuncio ufficiale della nascita della Kings League Italia, la terza dopo quelle spagnola e americana. Vi hanno presenziato il presidente e streamer Blur con l’ex difensore del Barcellona Gerard Piquè e l’ex centrocampista messicano Miguel Layu’n, tra i fondatori della Lega.

La Kings League è all’insegna dello spettacolo con regole votate direttamente dal pubblico come il Var a chiamata, il calcio d’inizio stile pallanuoto (due giocatori si contendono il pallone correndo verso il centro del campo), sostituzioni illimitate e carte jolly da estrarre prima della gara per ottenere alcuni benefici come il valori doppio delle reti segnati in determinati momenti della gara. Tra i giocatori in attività che partecipano alla Kings Cip ci sono il ‘Chicharito’ Hernandez, tutt’ora in attivita’, e vecchie glorie come Iker Casillas e Ronaldinho. C’è anche una Queens League, l’equivalente femminile del torneo. Le iscrizioni al draft per l’inizio ufficiale della Kings League Italia sono già aperte su https://kingsleague.pro/italia.

L’ex capitano della Roma scivola e sbaglia il rigore

In un Paese che ama il calcio come pochi altri e con un potente ecosistema di streamer e creator, la nascita della competizione è una garanzia di successo. La Kings League è nata nel gennaio 2023 con la volontà di unire il calcio al miglior intrattenimento, prendendo spunto da altri sport e aggiungendo regole da videogioco per rendere la competizione piu’ divertente e appassionante che mai.

La Kings League, organizzata da Kosmos e guidata da Gerard Piqué, ha recentemente annunciato la chiusura di un round di finanziamento da 60 milioni di euro per accelerare l’espansione del fenomeno Kings a livello globale. La Kings World Cup può essere seguita su Sportitalia al canale 60 oltre che sulla nostra app e qui sul nostro sito. Su SiHd e su SiSolocalcio.