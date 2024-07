Marco Campagnari accoltella e uccide il padre a Lazise: voleva vendere la casa dove viveva

L’intenzione di vendere la casa dove abitava il figlio, ma di sua proprietà, sarebbe all’origine del parricidio consumato venerdì 12 luglio a Lazise, in provincia di Verona.

Franco Campagnari si era presentato nell’abitazione di Lazise con un acquirente, il figlio si è infuriato e l’ha accoltellato

I carabinieri di Verona hanno fermato e portato in carcere a Montorio Marco Campagnari, 46 enne figlio di Franco Campagnari, 67enne commerciante ambulante ucciso da numerose coltellate e ritrovato esanime in cucina. Tra l’uomo, conosciuto con il soprannome di Gige e grande tifoso dell’Hellas Verona, che abitava in un’altra località con una nuova famiglia, e quel figlio problematico, anche per via di alcune delicate operazioni chirurgiche, erano molti i litigi, ma venerdì le urla dell’uomo sono state udite da tutti i vicini che hanno subito chiamato le forze dell’ordine, arrivate però a parricidio già compiuto. L’omicidio è avvenuto attorno alle ore 16:00 in via Tonol a Lazise sulle sponde del lago di Garda in provincia di Verona.

Il deltitto si e consumato nellabitazione di Lazise che luomo voleva vendere

I carabinieri hanno trovato il 46enne in garage ed in stato confusionale

Il padre si sarebbe recato presso l’abitazione di proprietà dove abita il figlio assieme ad una persona interessata all’acquisto. Marco Campagnari, una decina d’anni fa era stato sottoposto ad un intervento chirurgico alla scatola cranica, è stato fermato in garage dai carabinieri alterato e confuso, quindi condotto all’ospedale Borgo Trento di Verona.