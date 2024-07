Trump sanguinante all’orecchio: il video del momento dello sparo e la reazione

Spari ad un comizio in Pennsylvania di Donald Trump. Il tycoon è stato subito circondato dal secret service e si è rialzato, era cosciente ma sembrava ferito ed è stato portato via.

Trump sanguinante dopo essere stato colpito da arma da fuoco

Trump è rimasto ferito da un colpo d’arma da fuoco durante il comizio in Pennsylvania

Sanguinante ma in piedi l’ex presidente Usa ha alzato il pugno prima di essere portato via dal Secret Service. La folla lo ha salutato con grida di incoraggiamento ma era anche in preda al panico per gli spari uditi. Il tycoon è stato scortato giù dal palco. É quanto emerge da alcune immagini degli istanti immediatamente successivi agli spari, in cui compare l’ex presidente sanguinante ad un orecchio alzare il pugno verso la folla in segno di rassicurazione. Secondo quanto riferito dai media Usa, l’ex presidente è il suo staff hanno lasciato il luogo dell’evento.

L’ex presidente Usa mostra il pugno, il vaffa contro l’attentatore

Quella di Butler è l’ultima manifestazione elettorale cui partecipava Trump prima dell’inizio della Convention nazionale repubblicana a Milwaukee, la prossima settimana. Joe Biden si trovava a messa nel momento in cui Donald Trump è stato colpito durante un comizio in Pennsylvania e non ha ancora ricevuto un briefing. Lo ha detto lo stesso presidente ai giornalisti al seguito.