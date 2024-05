Sinner vince al rientro, l’anca è ok ed il cuore pure: ‘Sì, sto con Anna Kalinskaya’

Jannik Sinner sta bene con l’anca. E anche con il cuore. Il quasi 23enne tennista altoatesino, numero 2 del mondo e al Roland Garros per puntare alla poltrona di leader della classifica Atp, ammette di avere una relazione con la collega russa Anna Kalinskaya.

Sinner vince con Eubanks ed ammette il flirt con Anna Kalinskaya

“Come sapete non mi piace parlare di gossip. Sì, sto con Anna, quello lo posso confermare, ma vogliamo tenere tutto molto riservato. Non dirò altro sulla mia vita privata” – ha dichiarato Sinner in conferenza stampa dopo il convincente debutto a Parigi contro Eubanks. La ‘prima’ è andata senza soffrire troppo. L’azzurro ha chiuso il match contro lo statunitense, numero 46 del ranking, con il 78% di punti vinti al servizio con la prima, 33 vincenti a 27 e quasi la metà degli errori gratuiti, 24 contro 42. Non ha mai corso veri rischi, anche se in alcuni momenti del match ha mostrato qualche comprensibile pausa di concentrazione.

‘Lo posso confermare ma non dirò altro sulla mia vita privata’

“Il nostro obiettivo è migliorare. So che ci sono alcune cose in cui devo migliorare, la mia squadra mi spinge ogni giorno per tentare di migliorare ed essere felice in campo che è la cosa più importante. Io sono contento quando gioco a tennis e sono felice di essere qui”. Al secondo turno dello Slam francese troverà ad attenderlo Richard Gasquet, numero 124 della clasifica Atp.

Dopo la prima vera prova sul campo, Sinner è il quarto giocatore negli ultimi trent’anni dopo Novak Djokovic, Roger Federer e Rafa Nadal, proprio lui che al ‘Philippe Chatrier’ contro Alexander Zverev ha probabilmente scritto la parola fine a Roland Garros con la sua ultima recita.