Taylor Swift saluta con un ‘Ciao’ e San Siro si infiamma: i vip presenti e le lacrime per il biglietto

Taylor Swift sale sul palco di San Siro, saluta con un semplice ‘Ciao‘ e i fan esplodono in un boato festeggiando così il ritorno in Italia, dopo ben 13 anni, della cantautrice americana che continua a macinare record.

A Milano va in scena il primo dei due appuntamenti (si replica domani domenica 14 luglio) del suo Eras Tour: 152 tappe di cui 75 in Nord America, nove in Sudamerica, dieci in Asia, sette in Oceania e 51 in Europa. Un doppio sold out da 130mila spettatori, provenienti da mezza Europa e anche dagli Stati Uniti.

Uno show musicale di oltre tre ore. Il giro d’affari del weekend targato ‘Miss America’ si avvicina ai 180 milioni di euro, stima la Confcommercio, e c’è chi sarebbe disposto anche a pagare 13mila euro per un suo biglietto. Body rosa e blu l’artista ha iniziato il suo concerto che vede in scaletta ben 45 successi.

Chitarra rosa al collo, Taylor Swift ha aperto lo show con ‘Miss Americana & the heartbreak prince’, poi in scaletta sono attesi i brani ‘Cruel summer’, ‘The man’ e ancora ‘You need to calm down’ e ‘Lover’ per poi puntare su pezzi dagli album ‘Fearless’, ‘Red’, ‘Speak now’ e i più recenti ‘Midnights’ e ‘Folklore’.

Su ‘Enchanted’ i fan hanno alzato migliaia di cartelli con la scritta ‘We are enchanted to meet you after 13 years’, una meraviglia incontrare Taylor Swift dopo 13 anni. L’ultimo show per la star americana da 200 milioni di album venduti risale al 15 marzo del 2011, al Forum di Assago.

L’artista da record regina mondiale del pop, non aveva mai nascosto la sua voglia di suonare a Milano. Sul palco ha alternato tanti successi, cambi d’abito e chitarre abbinate ai look più svariati, e alla fine del brano ‘Champagne problems’ si commuove quindi si rivolge al suo pubblico con ”I love you all’ (vi amo tutti).

🚨| Charles Leclerc and Alexandra are attending Night 1 of Taylor Swift's 'The Eras Tour' in Milan, Italy tonight! #MilanTSTheErasTour pic.twitter.com/I2GVEAbJP0 — The Eras Tour (@tswifterastour) July 13, 2024

Da Charles Leclerc a Francesca Michielin, tanti vip all’Eras Tour, fan in lacrime per il biglietto acquistato in extremis

Poche parole in italiano ‘ciao, piacere di conoscervi’ e ancora ‘Milano, benvenuti all’Eras Tour’, poi sul grande palco ritorna la musica. Tra il pubblico Sabato De Sarno, direttore creativo di Gucci, il pilota di F1 Charles Leclerc, gli artisti Michele Bravi e Francesca Michielin. Tra il pubblico qualcuno ha intravisto anche il giocatore di football Travis Kelce, nuovo compagno di Taylor Swift. E c’è chi piange di felicità durante la videochiamata alla madre.

”Mamma, abbiamo comprato i biglietti per domani per Taylor Swift…non ci credo”. Una ragazza milanese, poco più di 18 anni, è riuscita insieme a un amico – anche lui commosso – è riuscito ad accaparrarsi due degli ambitissimi biglietti per assistere all’ultimo appuntamento italiano del tour Eras della regina mondiale del pop. I ragazzi hanno mantenuto la riservatezza sul prezzo.