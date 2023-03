Buon onomastico Claudia, immagini e gif da condividere

Si festeggia oggi 20 marzo Santa Claudia di Amiso. La martire cristiana è venerata come santa dalla Chiesa cattolica. Viene ricordata assieme alle sue “compagne” martiri, ovvero un gruppo di sette donne di Amiso (Claudia, Alessandra, Eufrasia, Matrona, Giuliana, Eufemia e Teodosia) che si opposero alla persecuzione dei cristiani sotto l’imperatore Diocleziano.

Santa Claudia di Amiso si oppose alla persecuzione dei cristiani

II significato del nome Il nome di Claudia ha origine sabina e nella forma latina Claudius, significa ‘zoppo’. Dell’intelligenza, del carattere e della personalità di chi si chiama Claudia, Claudio o Claude non si possono che tessere ‘laudi’ e ‘lode’ o ‘lodi’. Gli animali portafortuna sono la gazzella per gli uomini e la giraffa per le donne.

Auguri Claudia, immagini da condividere su WhatsApp

Auguri di buon onomastico. Oggi 20 marzo, in occasione della ricorrenza di Santa Claudia in tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Claudia.

Di seguito alcune immagini, video e gif da inoltrare su WhatsApp e sui social oggi 20 marzo 2020 per gli auguri di buon onomastico.