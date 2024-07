Auguri di buon onomastico Claudio oggi 7 luglio: immagini di auguri da inviare via social

Si festeggia oggi 7 luglio San Claudio da Ostia, martire venerato dalla chiesa cattolica. Fu il fratello, Massimo, a spingerlo a convertirsi al cristianesimo ed a liberarsi dei suoi averi donandoli ai poveri.

San Claudio da Ostia, la conversione

Da quel momento decise di iniziare una nuova vita seguendo i principi cristiani e dedicandosi alla preghiera ed a diffondere la parola di Dio tra gli scettici. Seguendo il suo esempio si convertirono anche la moglie, Prepedigna, ed i figli, Alessandro e Cuzia.

Claudio si manifestò contrario alle nozze della nipote, Susanna, con Massimiano, figlio dell’imperatore Diocleziano, persecutore dei cristiani. La presa di posizione di Claudio provocò la reazione dell’imperatore che li fece arrestare ed esiliare ad Ostia dove furono condannati ad un’atroce morte. Dopo essere stati bruciati vivi furono gettati a mare.

Il no alle nozze della nipote, bruciato vivo a Ostia dopo essere stato esiliato

Il significato del nome. Claudius è un nome tipico della nobile gens Claudia che diede a Roma quattro imperatori, fra cui Claudio. Etimologicamente, è basato sul latino claudus, che vuol dire “zoppo”, “claudicante”, “storpio”, anche se alcune fonti tentano una connessione al sabino clausus (“illustre”, “famoso”). San Claudio è santo patrono di Ostia.

Buon onomastico Claudio 7 luglio: immagini da inoltrare su WhatsApp

Oggi 7 luglio in occasione della ricorrenza di San Claudio da Ostia in tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Claudio.

Di seguito riportiamo alcune gif, immagini e frasi originali di auguri di buon onomastico da inviare oggi 7 luglio su WhatsApp a tutti coloro che sono stati battezzati con il nome di Claudio.