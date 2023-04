Buon onomastico Valeria oggi 28 aprile, immagini da condividere sui social

Oggi aprile si festeggia Santa Valeria di Milano. Venerata come santa e martire della Chiesa cattolica, fu moglie di San Vitale e madre dei Santi Gervasio e Protasio. Di origine milanese le fonti storiche fanno risalire la nascita intorno al III secolo.

Santa Valeria, uccisa dopo aver rifiutato di abiurare il culto cristiano

Il marito, Vitale, ufficiale dell’esercito, venne ucciso e martirizzato nella città di Ravenna. Valeria, durante il viaggio di rientro a Milano con la salma del marito, venne catturata da una banda di briganti pagani. Obbligata ad adorare il loro dio, abiurando il dio cristiano, si rifiutò, venendo per questo percossa a morte.

Significato del nome. Deriva dal latino Valerius e significa ‘forte e robusto’ (robusta). In pubblico e nelle grandi occasioni appare timida, ma nella vita quotidiana si mostra simpatica e divertente.

Buon onomastico Valeria 28 aprile: immagini da inoltrare su WhatsApp

Auguri di buon onomastico. Oggi 28 aprile, in occasione della ricorrenza di Santa Valeria in tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Valeria.

Di seguito alcune immagini, video e gif da inoltrare su WhatsApp e sui social oggi 28 aprile per gli auguri di buon onomastico.