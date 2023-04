Buon onomastico Ida oggi 13 aprile, immagini di auguri da condividere sui social

Si festeggia oggi, 13 aprile, la Beata Ida di Boulogne, conosciuta anche come Beata Ida di Lorena. Una volta rimasta vedova la contessa consorte dedicò ogni suo sforzo all’attività religiosa diventando oblata benedettina. Nata ad Ardenne nel 1040 Ida era la figlia primogenita del Duca dell’Alta Lorena, discendente di Carlo Magno e nipote di Papa Stefano IX.

Ida di Boulogne, lo spirito caritatevole e le donazioni dell’oblata benedettina

Nel 1056 si sposò, come seconda moglie, Eustachio II, conte di Boulogne ma nel 1088 rimase vedova. Di spirito caritatevole concentrò ogni suo sforzo nella protezione della chiesa – in particolare con la Basilica di Notre Dame – diventando oblata benedettina con Anselmo, arcivescovo di Canterbury, che fu il suo direttore spirituale.

Fondò abbazie in Piccardia quali Saint-Wulmer a Boulogne, Saint-Michel-du-Wast a Wast e Notre Dame de la Capelle vicino a Calais oltre a fare consideravoli donazioni alle abbazie di Saint-Bertin, Bouillon e Afflighem. In suffragio dell’anima del marito fece un’importante donazione all’abbazia di San Bertino e per l’incolumità dei suoi figli. Ida morì il 13 aprile 1113. Umiltà e pietà le valsero la beatificazione con re Luigi XI che la nominò patrona di Boulogne.

Origine del nome. Ida deriva dall’antico tedesco Itha e significa ‘donna guerriera’. Le persone battezzate con questo nome in genere sono estremamente dolci e romantiche, indissolubilmente legate alla famiglia.

Buon onomastico Ida: immagini da inoltrare su WhatsApp

Oggi 13 aprile in occasione della ricorrenza della Beata Ida in tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Ida.

Di seguito riportiamo alcune gif e immagini di auguri di buon onomastico da inviare oggi 13 aprile su WhatsApp a tutti coloro che sono stati battezzati con il nome di Ida.