Auguri di buon onomastico Stefano e Stefania, oggi 26 dicembre: immagini e video da condividere

Si festeggia oggi, 26 dicembre, Santo Stefano protomartire. Fu il primo dei sette diaconi scelti dalla comunità cristiana affinché aiutassero gli Apostoli nel ministero della fede. Fu il primo cristiano ad aver dato la vita per aver testimoniato e sostenuto la parole di Gesù Cristo e diffuso il Vangelo.

Il martirio di Stefano, descritto negli Atti degli Apostoli, avvenne per lapidazione alla presenza di Paolo di Tarso in seguito alle accuse di blasfemia. E’ venerato da tutte le chiese che ammettono il culto dei santi.

Il martirio di Santo Stefano

La morte. Il martire fu condannato e ucciso nel 36 dc a Gerusalemme dopo essere finito nel mirino di alcuni liberti che avevano ottenuto la libertà dopo essere stati schiavizzati da Pompeo. La tradizione racconta che dopo la morte di Stefano diversi miracoli sarebbero avvenuti toccando le sue reliquie o attraverso la polvere della sua tomba.

Le reliquie. Negli anni le reliquie del Santo sono state trasferite in varie chiese di Roma (il cranio nella basilica di San Paolo, il corpo quasi per intero nella basilica di San Lorenzo). Santo Stefano è santo protettore dei diaconi, di Serbia e di numerose località italiane.

Perché Santo Stefano è un giorno festivo

Perché Santo Stefano è giorno festivo? Dal 1947 è giorno festivo in Italia. Il motivo del giorno festivo in Italia, non richiesto dalla Chiesa cattolica nonostante la fama del santo, è da ricercarsi nell’intento di prolungare la vacanza del Natale, creando due giorni festivi consecutivi.

Significato del nome. Stefano è un nome maschile italiano di origine greca che significa “ghirlanda” [del martirio], [cinto di] “corona”, “incoronato“.

