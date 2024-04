Orrore a Sydney, entra in un centro commerciale e fa una strage: affrontato e ucciso da poliziotta (VIDEO)

Sei le vittime accertate nell’attacco in un centro commerciale di Sydney. L’allarme è scattato intorno alle 15:30 (ora locale) di sabato 13 aprile nel vasto complesso del centro commerciale Westfield Bondi Junction, pieno di acquirenti del sabato pomeriggio. Il centro commerciale è stato chiuso e la polizia ha invitato le persone a evitare la zona.

At Bondi Junction now

Never seen anything like this before

Very sad day pic.twitter.com/HtLPGoU9FL — @Georgebakhos1 (@GeorgeBakhos1) April 13, 2024

Possible shooter at bondi junction #bondijunction pic.twitter.com/j06swJzEWY — Greek City Times (@greekcitytimes) April 13, 2024

Sei le vittime della strage al centro commerciale Westfield Bondi Junction di Sydney: il coraggioso intervento di un avventore

Un’ufficiale australiana ha sparato e ucciso l’assalitore del centro commerciale di Sydney sta attualmente ricevendo elogi per il suo coraggio nell’affrontare l’uomo che stava seminando il terrore al Westfield Bondi Junction. In un video, diffuso sui social, si vede anche un avventore che coraggiosamente cerca di allontanare l’individuo su una scala mobile. Dalle indagini preliminari sembrerebbe che questa persona abbia agito da sola.

Testimoni oculari hanno affermato che sul posto si è scatenato il panico, con gli acquirenti che correvano per mettersi in salvo e la polizia che cercava di mettere in sicurezza l’area. Diverse persone si sono rifugiate in un supermercato, dove sono rimaste per circa un’ora. Il suono delle sirene della polizia e degli elicotteri riempiva l’aria. Le riprese delle telecamere di sicurezza trasmesse dai media locali hanno mostrato un uomo che correva per il centro commerciale con un grosso coltello e persone ferite stese sul pavimento.

La poliziotta che ha ucciso l’assalitore

Tra i feriti un bambino di 9 mesi, gli acquirenti hanno cercato rifugio nelle attività commerciale

Il primo ministro Anthony Albanese ha confermato che nell’attacco al centro commerciale ci sono state diverse vittime. “I primi pensieri di tutti gli australiani sono rivolti alle persone colpite e ai loro cari. Il nostro cuore è rivolto ai feriti e offriamo i nostri ringraziamenti a coloro che si prendono cura di loro, nonché alla nostra coraggiosa polizia e ai primi soccorritori” – ha detto su X. Oltre ai sei morti (aggressore compreso), altre otto persone sono rimaste ferite e una di loro è in condizioni critiche.

Due vittime sono state accoltellate a Myer con gli acquirenti che hanno afferrato alcuni vestiti per tentare di fermare l’emorragia. La proprietaria del salone di parrucchiere Head Office Hair Specialist ha raccontato che la sua attività si è trasformata in un rifugio per le vittime dell’attacco. Tra gli accoltellati c’è anche un bimbo di nove mesi che è stato trasportato in ospedale.