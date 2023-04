Buon onomastico Marco oggi 25 aprile, video e immagini di auguri da condividere

Oggi 25 aprile si festeggia San Marco evangelista, discepolo dell’Apostolo Paolo e in seguito di Pietro. Secondo la tradizione cristiana è l’autore del Vangelo secondo Marco. Oltre che dalla chiesa cattolica, San Marco è venerato anche dalla chiesa ortodossa.

Dagli Atti degli Apostoli emerge che Marco era figlio di una donna chiamata Maria che a quel tempo abitava a Gerusalemme. Nella casa della vedova si sarebbe svolta l’Ultima Cena ed alcune apparizioni di Gesù subito dopo la morte. Dai testi non emerge se Marco, il cui nome ebraico era Giovanni, abbia conosciuto direttamente di Gesù ma sembra certo che gli apostoli e i discepoli dopo la morte di Cristo si riunivano a casa della madre.

Discepolo di Pietro, dopo la morte dell’Apostolo si sarebbe occupato dall’evangelizzazione dell’Egitto ed avrebbe fondato la chiesa di Alessandria della quale sarebbe stato il primo Vescovo. Secondo la tradizione si deve a Marco anche la nomina del primo Vescovo di Aquileia dove era stato inviato da Pietro prima della morte per l’evangelizzazione di Venetia ed Histria.

Nella Basilica di Aquileia e poi nella sede patriarcale di Cividale del Friuli si conservava il Vangelo secondo Marco. Secondo Eusebio San Marco fu ucciso ad Alessandria d’Egitto ed il suo corpo fu trascinato in giro per la città il 25 aprile, giorno in cui si commemora la ricorrenza del martirio.

San Marco è santo protettore di notai, ottici, vetrai, allevatori, farmacisti, pittori, calzolai, conciatori di pelle, segretari e interpreti. Inoltre è santo patrono dell’Egitto, di Venezia, del Veneto e di numerosi comuni italiani.

Significato del nome. Dalla radice mar, comune ai popoli italici, deriva il sostantivo mas, maris, ‘maschio, virile’, e anche Maris, il dio etrusco della guerra, chiamato Mars (Marte) dai Romani. Al nome Marco può essere dato il significato di ‘uomo virile’ oppure di ‘sacro a Marte’.

