Chi l’ha visto, Jennifer scomparsa a 14 anni da 7 giorni da Novara: l’appello in lacrime della madre

“Vado a scuola, ciao ma’?”. Da 7 giorni la 14enne Jennifer è scomparsa nel nulla. L’ultimo avvistamento alla stazione di Novara e da quel momento non si hanno più traccia di lei.

Jennifer scomparsa a Novara, la madre della 14enne a Chi l’ha visto: ‘Mi ha detto vado a scuola ma ha preso il treno per Milano’

“A scuola non è mai andata. É scesa in stazione, la cugina la vede ma lei dice che sta aspettando la sua amica Poppy ma Poppy non è mai andata a prenderla. Presumo che avrà preso il treno per andare a Milano. Lei frequenta Loreto, Garibaldi e l’ultima cella telefonica la rileva a San Donato Milanese” – ha spiegato Veronica, la madre a Chi l’ha visto sottolineando che dal 17 aprile non ha notizie di lei.

“Almeno rispondesse al telefono per dirmi che sta bene. Mia figlia va tutelata, manca tutto di lei. La voglio trovare perché mi manca. Mancano le insalate che preparavamo insieme con l’uovo e la maionese come non vederla più nel letto. Lei è sempre sorridente, è un po’ pazzarella perché risponde troppo. Se c’è qualcuno che la trattiene gli chiedo di lasciarla andare perché siamo veramente preoccupati, noi non abbiamo più una vita. Non riesco ad andare al lavoro. Un dolore che non ho mai provato. Se qualcuno sa, parli perché è una minore. Jenny torna a casa, ti aspetto” – ha riferito la donna tra le lacrime.

Lappello della madre di Jennifer a Chi l’ha visto

‘Se qualcuno la trattiene la lasciasse andare via, non abbiamo più una vita’

La ragazzina ha portato con sé il telefonino della madre ma non ha mai contattato la madre. “Non l’ha mai acceso” – ha aggiunto la madre durante la puntata di Chi l’ha visto del 24 aprile. “É un minore non potete trattenerla, chiunque la vede può contattarmi anche su Facebook. Non ce la faccio più ad aspettare”.