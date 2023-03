Buon onomastico Matilde oggi 14 marzo, immagini da condividere sui social

Si festeggia oggi, 14 marzo, San Matilde di Ringelheim. Madre di Ottone il Grande e moglie di Enrico l’Uccellatore, duchessa di Sassonia e in seguito regina di Germania. Dopo essere rimasta vedova divenne monaca nell’abbazia di Quedlinburg, da lei fondata. Viene venerata come santa delle Chiese cattolica ed evangelica.

Matilde fece erigere numerosi monasteri e si occupò di opere di carità

Dopo il matrimonio la duchessa si occupò delle opere di carità facendo erigere numerosi ospedali e monasteri. Dopo la morte del marito, Enrico l’Uccellatore, sostenne la successione del figlio minore Enrico ma, in ossequio al rito bizantino, salì al trono Ottone, nato prima dell’assunzione al trono del padre. Fu proprio Matilde a smussare le tensioni tra fratelli fino alla riconciliazione.

Fu Reggente di Germania durante l’assenza di Ottone il Grande

Fu Reggente di Germania quando il figlio si recò in Italia per ricevere la corona imperiale. Successivamente si ritirò nel monastero di Nordhausen e si trasferì poco dopo in quello di Quedlinburg, dove si spense nel 968. Fu proclamata Santa per acclamazione subito dopo la morte.

Significato del nome. Matilde deriva dal nome germanico Mahthildis ed è composto dai termini maht (o macht, mahti, “forza”, “potenza”) e hild (o hildi, “battaglia”), e può quindi essere interpretato come “forza in battaglia”, “potente in battaglia” o “forte guerriera”.

