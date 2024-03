Mentana a Prime Video: ‘L’Atletico Madrid non è la Scafatese’, la replica del club gialloblù (VIDEO)

La battuta di Enrico Mentana a Prime Video prima della sfida di Champions League Atletico Madrid-Inter e la risposta della Scafatese calcio attraverso la pagina ufficiale.

I timori di Enrico Mentana nel pre partita di Atletico Madrid-Inter: ‘Stiamo dominando in Italia ma non giochi contro la Scafatese’

Già, ma qual è il collegamento tra il direttore del Tg La7, la squadra nerazzurra e i canarini che attualmente militano in Eccellenza dopo aver conosciuto momenti di gloria soprattutto nell’immediato dopoguerra (due presenze in serie B). Prima del fischio d’inizio del match del Cívitas Metropolitano Mentana è stato chiamato a commentare la partita su Prime Video con due glorie nerazzurre, Milito e Julio Cesar.

Il giornalista ha richiamato l’attenzione sulle insidie della partita e soprattutto sul valore dell’avversario tirando in ballo il club salernitano. “L’Inter sta dominando in Italia, bisogna esserne fieri. Poi non è che giochi contro la Scafatese, giochi contro l’Atletico Madrid“.

La Scafatese replica su Facebook con la foto di un match tra la Scafatese e la grande Inter di Herrera del 1962

I timori di Enrico Mentana si sono rivelati fondati visto che dopo l’illusorio gol di Dimarco l’Inter ha subito la rimonta della squadra allenata dal Cholo Simeone fino alla dolorosa eliminazione ai calci di rigore. La battuta non è passata inosservata con la Scafatese che ha condiviso su Facebook uno scatto di un match tra la Scafatese e la grande Inter di Helenio Herrera giocata nel 1962. Nello scatto sono ritratti i capitani al momento dello scambio dei gagliardetti. “Era il 4 Aprile 1962. Era l’Inter di Herrera che di lì a poco sarebbe diventata “EuroMondiale”. E sì, giocava contro la Scafatese”.

Quell’Inter avrebbe poi vinto lo scudetto e iniziato la scalata verso i trionfi in Coppa dei Campioni e in Coppa Intercontinentale. La battuta di Mentana ha ricordata quella di Totò nel film Totò al Giro d’Italia quando per farsi arrestare e vincere il sortilegio del Diavolo urlò “abbasso la Scafatese”.