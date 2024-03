Inter fuori dalla Champions League, dall’illusione alla delusione nei fotogrammi di Vieri e Berti

L’Italia spara a vuoto l’ultima cartuccia per restare in corsa in Champions League. Lautaro Martinez spedisce alle stelle il rigore della speranza nella partita dei grandi rimpianti contro l’Atletico Madrid dell’ex Simeone.

L’Inter eliminata ai rigori dall’Atletico Madrid

Una serata che era iniziata nel migliore dei modi per i nerazzurri con il gol di Dimarco che sembrava spianare la strada all’undici di Simone Inzaghi verso la qualificazione. I colchoneros hanno il carattere del loro allenatore e non mollano mai e sfruttano anche la serata no dell’Inter, la peggior versione della stagione al Metropolitano. In tribuna ci sono i grandi ex. Da Vieri a Berti e la telecamera li immortala spesso. Le loro espressioni sono emblematiche… con il trascorrere dei minuti e soprattutto degli episodi che iniziano a sorridere ai padroni di casa.

Nicola Berti

Vieri, Galante e Berti, la partita parallela degli ex nerazzurri in tribuna

Griezmann la pareggia al 35′, l’Inter spreca e gli spagnoli la puniscono quando la qualificazione sembrava viaggiare in direzione Milano. All’87 Depay pareggia i conti con il match dell’andata e nel finale l’Atletico Madrid sfiora addirittura la vittoria nei tempi regolamentari. Bobo Vieri non ci crede, Berti è sconcertato. La sua espressione fa il giro del web.

Il dramma sportivo si materializza ai rigori con i nerazzurri che sbagliano con Sanchez, Klaassen e Martinez. Sommer riesce a respingere solo la conclusione di Niguez. In tribuna scende il gelo. Una notte da ricordare si trasforma in un incubo.