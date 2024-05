Master Open Salerno a Pontecagnano nel ricordo di Eva Rebol

Grandi emozioni nel segno del fairplay e nel ricordo di Eva Rebol al palazzetto dello Sport di Pontecagnano dove si è svolto il Master Open- Salerno a cui hanno preso parte la Handball 00, la Starteam Salerno, Torre Del Greco, Benevento e rappresentativa Roma.

Il premio in ricordo di Eva Rebol

Handball 00 e Torre del Greco sugli scudi al Master Open Salerno

L’evento è stato organizzato dalla Starteam Salerno Handball in collaborazione con l’ Handball 00 col patrocinio del CSEN ( Centro Sportivo Educativo Nazionale) All’ Interno del Master Open Salerno è stato dato spazio al ricordo di Eva Rebol grande giocatrice e campionessa di pallamano prematuramente scomparsa. Per la cronaca si sono classicate rispettivamente per la squadra femminile la Handball 00 mentre per la maschile la squadra di Torre Del Greco.

Soddisfazione ed entusiasmo da parte degli organizzatori Lucio Mucci ( Starteam Salerno Handball) e Graziana Mauro (Handball 00) : “L’ evento di pallamano ( domenica 19 maggio 2024) – afferma Lucio Mucci-” è stato creato per noi che portiamo avanti ciò che rappresenta questa attività facendone così anche un po’ di promozione.

Graziana Mauro: ‘Eva Rebol amava la pallamano, ma soprattutto aveva stretto con tanti di noi un vero rapporto d’amicizia’

Questo master nello specifico è stato dedicato ad una compagna, ex giocatrice di serie, che purtroppo ci ha lasciato un anno fa: ” Eva Rebol è stata una campionessa originaria della Slovenia che ha militato nel campionato nazionale di pallamano principale ed è venuta purtroppo a mancare un anno fa e a lei abbiamo deciso di questo master poiché lei amava la pallamano e la maggior parte di noi partecipanti aveva stretto con lei un rapporto d’ amicizia” – ha riferito Graziana Mauro. Prossimo impegno per l’Handball 00 e la Starteam Salerno Handball sarà il master estivo sabato 20 luglio, nel suggestivo scenario della spiaggia di Santa Teresa nell’ ambito del Santa Teresa Beach Soccer.