‘Sei una mamma’, la Bonas di Avanti un altro replica e piazza una stoccata: ‘Più coerente avere OnlyFans ‘

Come altre influencer del mondo del fashion e creator digitali ha deciso di attivare un profilo OnlyFans per dribblare le sempre più stringenti restrizioni degli altri social per condividere i suoi scatti in costume e in intimo. Francesca Brambilla ha conquistato la ribalta per il ruolo di Bonas di Avanti un altro e da poco è diventata madre.

Francesca Brambilla nel mirino del web per il profilo OnlyFans, la Bonas di Avanti un altro è diventata da poco madre

Con la maternità quel profilo sulla piattaforma dove vengono pubblicati anche contenuti per adulti ha scatenato polemiche con tanti odiatori del web che hanno di mira la show girl. La Bonas di Avanti un altro ha replicato ai denigratori con alcune Stories condivise su Instagram: “Trovo molto più corretto e coerente avere Onlyfans e vendere fotografie proprie che siano in costume o intimo (dato che su Instagram le bannano all’istante, e non parlo assolutamente di foto di nudo o porno, visto che non ho mai accettato nemmeno Playboy ecc, nonostante le richieste), piuttosto che essere totalmente ipocriti e incoerenti con se stessi usando i propri figli come dei manichini e sbandierarli in una qualsiasi pubblicità che capita sotto mano pur di raccattare qualche euro sfruttando la loro immagine e intascandosi i soldi loro” – ha scritto Francesca Brambilla infiammando il dibattito sui social.

‘Più corretto vendere fotografie che usare i propri figli come manichini per qualsiasi pubblicità’, Sonia Bruganelli applaude

“Chi si sentirà chiamata in causa pace… Sarà la lunga lunga coda di paglia che tanto prima o poi prenderà fuoco da sola”. Le parole della Bonas di Avanti un altro sono state condivise da Sonia Bruganelli che con l’emoticon dell’applauso ha mostrato di condividere la sua presa di posizione. Dopo lo stop dell’ultima edizione per maternità Francesca Brambilla dovrebbe tornare a ricoprire il suo ruolo nel game show dalle registrazioni del prossimo autunno.