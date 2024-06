La chef Roberta Hoffman cade da muretto e muore a Quadrelle mentre fotografava il tramonto

I tramonti erano la sua passione. Le trasmettevano tranquillità e senso di pace. Roberta Beckmann Hoffman amava immortalarli e pubblicarli sul profilo Instagram. L’ultimo scatto a Quadrelle, in provincia di Avellino, le è stato fatale.

La chef Roberta Beckmann Hoffman è precipitata per 7 mesi mentre scattava alcune foto nell’avellinese

La chef brasiliana è precipitata nel vuoto da un muretto mentre realizzava alcune foto in un belvedere. La caduta non le ha dato scampo con i soccorritori che non hanno potuto far altro che accertare il decesso della 35enne che era domiciliata a Monteforte Irpino e lavorava nel ristorante di Avella ‘a cantina d’e guagliun’. In passato aveva vissuto anche a Quadrelle dove è deceduta tragicamente.

Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta. Dal primo referto depositato dopo l’esame autoptico emerge che la 35enne avrebbe perso l’equilibrio forse per un malore causato dall’epilessia di cui soffriva fin da piccola, procurandosi fratture multiple e un grave trauma cranico che si è rivelato fatale.

Contestualmente i carabinieri della compagnia di Baiano hanno estrapolato alcune immagini delle telecamere di videosorveglianze presenti lungo il percorso fatto da Beta, come la chiamavano gli amici, prima che cadesse dal muretto del belvedere, in località Fusaro, precipitando per 7 metri.

Soffriva di epilessia: la brasiliana potrebbe aver perso l’equilibrio a causa di un malore

A riferirlo l’avvocato Cristina Mancini che sta seguendo la famiglia di Roberta Beckmann Hoffman. Da Dublino è arrivato il fratello della chef brasiliana che per volontà della famiglia sarà cremata con le ceneri che saranno trasferite in Brasile.

Sul suo profilo Instagram da 11.000 follower gli scatti di quei tramonti che amava immortalare. Dall’Irpinia, dove si era stabilita, a Napoli fino al suo amato Brasile. “Mi aveva chiesto un giorno di permesso per andare a fotografare il tramonto a Sorrento” – ha detto il titolare del ristorante dove lavorava.