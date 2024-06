Una famiglia, un 67enne con la moglie e il figlio, distrutta in pochi istanti nell’incendio divampato in un’autofficina a Milano, in via Fra Galgario 8, zona Gambara.

Padre, madre e figlio sono morti intossicati nell’appartamento al terzo piano della palazzina dell’edificio dell’autofficina

Le vittime si trovavano all’interno di un appartamento al terzo piano dell’edificio interessato dal rogo. La palazzina, di sei piani, è stata evacuata subito, ma non tutti ce l’hanno fatta. A perdere la vita sono stati Silvano Tollardo, di 67 anni, Carolina De Luca, di 63, e Antonio Tollardo, di 34, che si trovavano nella loro abitazione improvvisamente invasa dal fumo e dalle fiamme: secondo una prima ispezione del medico legale sarebbero morti per intossicazione.

Altre quattro persone sono rimate ferite e tra loro ci sarebbe anche un addetto dell’officina dove è originariamente scoppiato il rogo: le fiamme sarebbero partite probabilmente da un’auto in riparazione, per poi propagarsi nello stabile. Un ustionato è stato invece ospedalizzato in codice giallo al Policlinico di Milano, altri due sono stati soccorsi in codice verde. Sul posto sono intervenute tre automediche, 6 ambulanze, numerosi mezzi dei vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

L’incendio è divampato dall’autofficina

Quattro persone sono rimaste ferite: ‘Le fiamme hanno avvolto tutto il palazzo in un secondo’

Appena ricevuto l’allarme, una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di via Sardegna è giunta subito sul posto otto squadre dei vigili del fuoco per un totale di una cinquantina di uomini. È presente anche il Nia (nucleo investigativo antincendio) e il nucleo di polizia giudiziaria, che dovranno chiarire le cause dell’incendio.

”Mio papà stava rientrando, quando è scoppiato l’incendio e in un secondo le fiamme hanno avvolto tutto il palazzo” – ha raccontato un ragazzo che abita nel condominio di via Fra Galgario, in zona Gambara a Milano, dove questa sera è scoppiato un incendio, partito dall’autofficina al piano terra. I vicini, che sono ancora in strada fuori dal palazzo evacuato, raccontano che le fiamme sarebbero partite da un’auto in riparazione. In pochi attimi, poi, avrebbero raggiunto tutto il palazzo, la cui facciata è annerita dal fuoco.

‘Le fiamme partite da un’auto in riparazione nell’autofficina’

L’incendio è stato domato in meno di un’ora. Un altro bilancio pesante a causa di un incendio, a Milano, si era registrato quasi un anno fa: il 7 luglio del 2023 ci furono sei morti a causa di un rogo scoppiato nella Rsa ‘Casa dei coniugi’, in via dei Cinquecento. Tutte anziane le vittime. E proprio oggi sono state rinviate a giudizio 13 persone per il maxi Incendio della Torre dei Moro a Milano, il grattacielo di 18 piani che prese fuoco il 29 agosto 2021. Fortunatamente, in quel caso, non ci furono vittime.