Salerno, si alza il sipario al Teatro Delle Arti con Esercizi di libertà di Rocco Papaleo

Al Teatro Delle Arti di Salerno si alza il sipario su l’attesissima stagione teatrale 2024/2025, che prenderà il via con uno spettacolo d’eccezione: Esercizi di libertà di Rocco Papaleo. Il primo appuntamento è fissato per sabato 9 novembre alle ore 20:45, con una replica prevista per domenica 10 novembre alle ore 18:00.

Entrambe le date hanno già registrato il tutto esaurito, confermando l’interesse e l’affetto del pubblico salernitano per il grande teatro e per la straordinaria personalità di Papaleo. “Esercizi di libertà” è un diario di pensieri, emozioni e momenti di vita che l’attore e regista lucano ha voluto condividere con il suo pubblico. Lo spettacolo si compone di brevi annotazioni, rime in sospeso, parole in cerca di una melodia e piccole storie dal sapore ironico e leggero, presentate in modo autentico e spontaneo. Ogni passaggio è un frammento che si apre come una pagina da sfogliare a caso, portando lo spettatore in un viaggio unico tra riflessioni intime e humor.

Esercizi di libertà

Rocco Papaleo, che firma anche la regia dello spettacolo, invita così gli spettatori a concedersi un momento di libertà e leggerezza, esplorando la bellezza della parola e della musica attraverso la sua personale poetica. Un’occasione speciale per vivere un teatro che si fa racconto e dialogo con il pubblico, trasformando ogni serata in un’esperienza irripetibile. Con “Esercizi di libertà”, il Teatro Delle Arti di Salerno dà ufficialmente il via a una stagione che promette di sorprendere e coinvolgere, con un programma ricco di appuntamenti imperdibili.