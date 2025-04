Milano, cade da un muretto della Darsena mentre beve birra: è in pericolo di vita

Cade dal parapetto mentre beve birra sulla Darsena

Tragedia sfiorata nel cuore della movida milanese. Nel tardo pomeriggio del 25 aprile, un uomo italiano di 56 anni è precipitato da un’altezza di circa quattro metri nella zona della Darsena, in viale Gorizia, finendo rovinosamente sul passaggio pedonale sottostante. L’incidente è avvenuto poco dopo le 19, in un momento di affollamento dovuto al ponte festivo.

‘Sembrava barcollare’

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle autorità, l’uomo si trovava vicino al parapetto mentre beveva una birra. Alcuni testimoni hanno riferito che sembrava barcollare. Non è chiaro se abbia avuto un malore improvviso o se l’equilibrio precario fosse dovuto all’alcol. Fatto sta che, all’improvviso, ha perso la stabilità ed è caduto all’indietro nel vuoto.

L’impatto al suolo è stato violentissimo. I passanti, sotto shock, hanno subito allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i paramedici del 118 e le forze dell’ordine. Dopo una rapida valutazione, è stato deciso di intubare l’uomo direttamente in loco, a causa delle condizioni critiche in cui versava. Il 56enne è stato poi trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda, dove è ricoverato in terapia intensiva. La prognosi è riservata.

In terapia intensiva al Niguarda

Intanto, la polizia sta portando avanti le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. Non si esclude che l’incidente sia collegato all’assunzione di alcolici, ma si attendono conferme dai rilievi e dalle testimonianze.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza della Darsena, zona frequentata ogni giorno da centinaia di giovani e turisti. Già in passato erano stati segnalati rischi legati all’assenza di barriere protettive in alcune aree affacciate sull’acqua. Una movida vivace, ma che può trasformarsi in tragedia in un attimo.