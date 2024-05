Accoltella moglie e figli e si barrica in casa a Cianciana, gravissimi i piccoli Sarah e Cristian

Sono gravissime le condizioni dei due fratellini, Sarah di tre anni e Cristian di sette, ferito dal padre, Daniele Alba, di 35 anni, nella loro abitazione a Cianciana, in provincia di Agrigento, insieme alla madre Anetha, una donna di origini polacche, anche lei ricoverata in ospedale.

L’uomo ha accoltellato la moglie e i figli al culmine di una lite e si è barricato in casa, nei pressi di piazza Bellini, nel primo pomeriggio di giovedì 23 maggio. Nonostante le ferite e l’arrivo dei carabinieri il meccanico, che si mostrava a torso nudo da una finestra, non voleva lasciarli andare. Anetha è riuscita a scappare con il figlio più grande. Per oltre due ore l’uomo ha tenuto in ostaggio l’altra figlia che ha poi rilasciato intorno alle 16:00. In serata, poco dopo le 20:00 e dopo una lunga trattativa, si è consegnato anche lui.

I fratellini di Cianciana sono stati trasferiti in elisoccorso all’ospedale dei bambini di Palermo. La sorellina minore è sottoposta a un delicatissimo intervento chirurgico: una delle coltellate sferrate al torace dal padre avrebbe infatti sfiorato il cuore. La piccola, che è intubata, ha un’emorragia cerebrale, ed è in condizioni disperate.

Anche il fratello maggiore è stato raggiunto da alcuni fendenti al torace e all’addome. Le liti sembra che fossero frequenti con Daniele Alba che non accettava la decisione della partner di separarsi. Il 35enne in passato ha avuto problemi di tossicodipendenza. Sul posto erano giunti il procuratore del tribunale di Sciacca Roberta Buzzolani e il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Nicola De Tullio oltre che i vigili del fuoco di Agrigento.