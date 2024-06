Mario Carotenuto accoltellato e ucciso ad Angri, nessuno l’ha soccorso: lo strazio dei genitori

Potrebbe essere stato ucciso, oltre che da diversi fendenti, anche da uno o più colpi d’arma da fuoco, il 35enne Mario Carotenuto che intorno alle 3:00 della notte tra sabato 15 e domenica 16 giugno è stato trovato senza vita in strada ad Angri, in provincia di Salerno, dissanguato a causa delle ferite riportate.

Mario Carotenuto è morto dissanguato dopo essere stato raggiunto da più fendenti, sentiti colpi d’arma da fuoco

Questa l’ipotesi che sta prendendo piede nell’ ambiente investigativo dopo la visita del medico legale. Ipotesi che diventerà certezza soltanto dopo che saranno effettuati gli esami medico-legali attesi nelle prossime ore. Quello che è certo al momento è che il 35 enne, un tossicodipendente già noto alle forze dell’ordine, è morto in pochi minuti a causa della profondità delle ferite riportate: dopo i colpi ricevuti, l’uomo avrebbe barcollato per una trentina di metri prima di crollare al suolo in piena notte, non lontano dal centro di Angri. Nessuno l’ha soccorso o ha avvertito le forze dell’ordine.

I primi soccorsi sono arrivati quando era troppo tardi. I carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore stanno acquisendo tutte le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, dalle quali potrebbero emergere elementi utili alla soluzione del caso. Mario Carotenuto era soprannominato ‘o guerriero.

La disperazione della madre della vittima

Lo strazio del papà si lascia cadere sull’asfalto dove è deceduto il figlio, la madre abbraccia un carabiniere

Nelle prossime ore, inoltre, i militari dovranno ascoltare diverse persone che potrebbero aver visto o sentito qualcosa su quanto accaduto la scorsa notte tra le strade di Angri. Straziante il momento dell’arrivo dei genitori del 35enne con la madre che prima si è accasciata sulla gazzella degli uomini dell’Arma prima di abbracciare un carabiniere mentre il papà si è lasciato andare sull’asfalto dove si è consumata la tragedia. “Me l’hanno ammazzato qui, non torna più”.