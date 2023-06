Alessandro Impagnatiello: ‘L’unica forma di pentimento è togliermi la vita’, le ricerche su Alberto Stasi

Durante l’interrogatorio di garanzia ha confermato quanto aveva già riferito dopo l’arresto e poi si è sfogato con l’avvocato, Sebastiano Sartori.

Alessandro Impagnatiello ha negato la premeditazione dell’omicidio durante l’interrogatorio di garanzia

“L’unica forma di pentimento che abbia un senso è togliermi la vita”. Sono le parole che ha ripetuto Alessandro Impagnatiello al suo legale dopo aver confessato l’ omicidio di Giulia Tramontano.

Parole che il legale ha riferito al termine dell’interrogatorio di convalida del fermo nel quale il barman ha confessato l’ omicidio” aggiungendo particolari che riguardano l’ultima fase dell’accoltellamento”. “Il barman ha negato la premeditazione e ha detto che ha fatto tutto da solo” – ha aggiunto l’avvocato dopo l’interrogatorio in carcere davanti al Gip Laura Angela Minerva.

Le ricerche su vasca bruciata e Alberto Stasi

Fra i vari elementi raccolti dagli investigatori, le stringhe di ricerca sul web alle 19 di sera di sabato 27 maggio con le parole -chiavi ‘ceramica bruciata vasca’. Tra le ricerche che hanno suscitato più sospetti c’è anche quella di Alberto Stasi – Bollate (condannato a 16 anni per l’omicidio di Chiara Poggi). Da 4 mesi il 39enne va a lavorare come contabile per poi rientrare in carcere.