Mara Venier nella bufera per le parole rivolte alla mamma di Alessandro Impagnatiello (VIDEO)

Mara Venier ha dedicato l’anteprima della puntata del 4 giugno di Domenica In all’omicidio di Giulia Tramontano rivolgendosi alla madre di Alessandro Impagnatiello.

Mara Venier rivolge un pensiero a Giulia Tramontano a Domenica In: ‘Storia agghiacciante’

La conduttrice del talk show di Rai 1 ha fatto riferimento all’intervista che la donna ha rilasciato alcuni giorni fa a La vita in diretta nel corso della quale ha chiesto scusa per aver messo al mondo un mostro. “Non posso non cominciare questa puntata rivolgendo un pensiero a Giulia ed al suo bambino Thiago.

É stata uccisa, una storia agghiacciante e che abbiamo seguito tutti. Una vicenda che ha colpito tutti noi in maniera impressionante. Vorrei mandare un abbraccio da parte di tutti noi di Domenica In a tutta la sua famiglia, alla mamma ed al papà che non potranno essere nonni”.

Poi il messaggio rivolto a Sabrina, la mamma di Impagnatiello. “Voglio mandare anche un abbraccio alla mamma di Alessandro, l’assassino. Signora lei ha fatto un’intervista dove dice perdonatemi, vi prego di perdonarmi perché mio figlio è un mostro. Sì, signora suo figlio è un mostro“.

La conduttrice alla mamma di Alessandro Impagnatiello: ‘Sì signora, suo figlio è un mostro’

Un’uscita che ha fatto storcere il muso a numerosi telespettatori che hanno manifestato il proprio disappunto sui social. “Empatia, questa sconosciuta” – ha riferito un utente. Ed ancora: “A che serve infierire su una madre”. In molti hanno accusato Mara Venier di mancanza di sensibilità. “Il figlio è un mostro, ma lei non ha colpe e avrà questo peso sul cuore per sempre”.

Mara Venier chiede scusa in chiusura di puntata: ‘Non volevo essere critica’

Successivamente la conduttrice ha chiarito: “Non volevo essere critica, ho visto l’intervista straziante a La vita in diretta. Se ho sbagliato all’inizio o è stata percepita qualcosa di diverso chiedo scusa. Le siamo vicini, voglio smorzare le polemiche perché non è una cosa da me” – ha chiarito Mara Venier nella parte finale della puntata del 4 giugno di Domenica In.