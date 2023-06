Giulia Tramontano, Impagnatiello ha tentato di bruciare il corpo e chiamato l’amante: ‘Sono libero’

Dopo aver accoltellato la fidanzata ha tentato di bruciare il corpo ma ci sarebbe riuscito solo parzialmente ed ha poi occultato il cadavere di Giulia Tramontano, 29enne incinta originaria di Sant’Antimo (Napoli), dietro ai box di una palazzina in via Monte Rosa a Senago, nel Milanese. Successivamente ha cercato l’amante per dirle che era “libero”.

Alessandro Impagnatiello ha accoltellato Giulia Tramontano nella serata di sabato 27 maggio

Alessandro Impagnatiello ha ricostruito nella notte tra mercoledì 31 maggio e giovedì 1° giugno le terribili fasi dell’omicidio precisando di aver fatto tutto da solo ma gli inquirenti non escludono che sia stato aiutato da un complice. Il corpo è stato rinvenuto parzialmente carbonizzato. L’uomo avrebbe tentato prima di darle fuoco con l’alcol nella vasca da bagno nell’abitazione nell’appartamento di via Novella e poi in un box auto.

L’ultima immagine di una telecamera di sorveglianza ha ripreso la giovane davanti a casa verso le 19 di sabato, quando probabilmente stava rientrando nell’abitazione. Poi sarebbe avvenuta la lite terminata con l’omicidio a coltellate. Il messaggio delle 21:30 all’amica – “Sono un po’ turbata” – è stato inoltrato da Impagnatiello.

La Procura contesta al barman la premeditazione dell’omicidio oltre che l’occultamento di cadavere e l’interruzione di gravidanza senza consenso. Le indagini sono coordinate dal pm Alessia Menegazzo con l’aggiunto Letizia Mannella.

Il barman ha contattato l’amante americana: ‘Se n’è andata sono libero, il figlio che aspetta non è mio’

Dopo aver ucciso Giulia Tramontano nella loro casa di Senago, tra le 19 e le 20 di sabato 27 maggio, il compagno, Alessandro Impagnatiello ha cercato di contattare anche la sua amante, la collega americana con cui la 29enne incinta di 7 mesi si era incontrata nel pomeriggio.

”Se n’è andata, adesso sono libero” – avrebbe detto all’amante, giurando che il figlio che Giulia portava in grembo non fosse suo. La collega, però, spaventata, ha preferito non incontrare Impagnatiello, proponendogli solo un confronto a distanza ”da due finestre”.

I familiari di Giulia Tramontano, tra cui il fratello Mario, si sono recati stamani in via Monte Rosa a Senago, nel Milanese, a lasciare dei fiori nei pressi del luogo in cui ieri sera è stato trovato il corpo della 29enne, nascosto dietro ad alcuni box. Accanto a un peluche di Tigro e ai vari bouquet portati da amici e conoscenti, spicca quello della famiglia, composto di fiori rosa e bianchi. “Per sempre nei nostri cuori – si legge sul bigliettino