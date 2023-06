Grosseto, chiede aiuto all’amico in videochiamata dopo incidente: Fausto Rochira trovato morto

Una disperata videochiamata all’amico per chiedere aiuto dopo l‘incidente. Fausto Rochira, 47enne originario di Taranto, è stato trovato morto in un campo coltivato a grano sulla strada per Marina di Grosseto.

Fausto Rochira ha allertato l’amico dopo l’incidente, corpo nascosto dalla vegetazione: trovato dopo ore

L‘incidente si è verificato intorno alle 7 del mattino quando il motociclista ha contattato l’amico che si è accorto che c’era qualcosa che non andava e ha fatto scattare le ricerche che non sono state agevoli. L’uomo è stato rintracciato intorno alle 11. Il corpo era nascosto dalla vegetazione, il mezzo era vicino a lui.

Secondo una ricostruzione dei vigili urbani, sembra che il 47enne al momento dell’incidente stesse provenendo da Castiglione della Pescaia quando, all’altezza della rotonda dell’aeroporto militare Baccarini, a un incrocio è uscito di strada.

La fidanzata ha accusato un malore dopo essere giunta sul luogo dell’incidente

Probabilmente Fausto Rochira, ex carabiniere, aveva delle emorragie in corso e le ferite riportate erano troppo gravi. Ha chiesto aiuto, ma non è riuscito a precisare dove fosse accaduto l’incidente. Avrebbe anche inviato la posizione con il cellulare che però sarebbe risultata errata. L’area è stata perlustrata da polizia, carabinieri, vigili del fuoco, Croce rossa, e dall’elisoccorso.

Ha poi individuato il corpo l’equipaggio di un elicottero dei caschi rossi. Sul posto è arrivata anche la fidanzata che si è sentita male. L’uomo era un dipendente civile del Ministero della Difesa