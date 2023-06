Giulia Tramontano, la madre di Alessandro Impagnatiello: ‘Un mostro, chiedo scusa di averlo partorito’

“Purtroppo sono la mamma di Alessandro” – afferma tra le lacrime la mamma di Alessandro Impagnatiello che ha confessato l’omicidio della compagna, Giulia Tramontano, al settimo mese di gravidanza a Senago, nel milanese.

Sabrina Impagnatiello a La vita in diretta: ‘Purtroppo sono la mamma di Alessandro’

“É un mostro lo ripeterò sempre, chiedo scusa alla mamma di Giulia per averlo partorito. Lui non era così e se aveva una doppia personalità non lo sapevamo” – ha spiegato Sabrina a La vita in diretta durante la puntata del 2 giugno. La donna aveva accompagnato la 29enne originaria di Sant’Antimo, in provincia di Napoli, al confronto con la ragazza italo inglese con la quale il figlio aveva una relazione parallela. La donna avrebbe provato a convincere Giulia a non confrontarsi con Alessandro senza riuscirci.

Piange disperata la madre di Alessandro Impagnatiello. “Non voglio più vederlo, forse gli porto la roba ma non voglio più vederlo. Quello che ha fatto è una roba imperdonabile, non potrò mai perdonarlo. Deve pagare per quello che ha fatto. Non vedrai mai più tuo figlio Thiago, non vedrai mai più Giulia. Sei un mostro, hai distrutto una famiglia. Ora dici tutta la verità” – ha aggiunto disperata Sabrina.

‘Non voglio più vederlo e non vedrà più il figlio Thiago, è imperdonabile’

“Non oso immaginare i familiari di Giulia, la mamma, Loredana, è straordinaria. Le chiedo perdono ma non so cosa fare… Le chiedo perdono per aver fatto un figlio così. Nessuno lo sapeva, lui non era così. Non so cosa è successo”. La madre di Alessandro Impagnatiello ha spiegato che il figlio è stato sempre più credibile. É sempre stata una persona educata, lui nascondeva” – ha chiosato, durante l’intervista a La vita in diretta, tra le lacrime Sabrina Impagnatiello che ha più volte ripetuta che Giulia Tramontano per lei era come una figlia.