Blitz animalista ai musei capitolini, Maria Sofia Federico senza veli: fermata l’allieva di Siffredi

Blitz animalista ai musei capitolini a Roma. A compiere l’azione tre attivisti. In due hanno incollato le proprie mani alla base di una statua mentre la terza si è spogliata. La polizia locale è arrivata sul posto dopo la chiamata del personale del museo.

Maria Sofia Federico e altri due attivisti sono stati fermati ai musei capitolini

I tre sono stati fermati dalle forze dell’ordine. La spiegazione del gesto è stata affidata ad un post su Instagram di Maria Sofia Federico, ex Collegio e allieva di Rocco Siffredi all’Accademy. L’influencer si è spogliata ai musei Capitoloni davanti alla statua della lupa. “Abbiamo svolto un’azione diretta non violenta. Quanto è assurdo scandalizzarsi per una persona senza vestiti e non per il modo in cui gli animali vengono uccisi e sfruttati? Quanto è assurdo scandalizzarsi di più per delle ragnatele su una statua che per la crisi climatica ed ecologica?” – l’interrogativo di Maria Sofia Federico.

‘É assurdo scandalizzarsi per una persona senza vestiti e non per il modo in cui gli animali vengono uccisi e sfruttati

Chiediamo al governo di smetterla di finanziare con contributi pubblici gli allevamenti e di attuare la legge n.106/2022 per vietare i circhi con animali in Italia. La realtà è una sola: non esistono allevamenti sostenibili ed etici, uccidere e sfruttare qualcuno che vuole vivere ed essere libero non può essere considerato tale. Per questo continueremo a lottare fino a quando tutte le gabbie saranno vuote” ha aggiunto la star di OnlyFans e allieva di Siffredi.