Maria Sofia Federico replica alla stoccata di Valentina Nappi: ‘Insinuazione indelicata’

La decisione di Maria Sofia Federico, ex concorrente de Il Collegio, di entrare nell’Academy di Rocco Siffredi ha suscitato polemiche e accesi dibattiti sui social.

Il tweet al vetriolo di Valentina Nappi su Maria Sofia Federico: ‘Non dovrebbe avere il diritto di voto’

Sulla questione è intervenuto anche il padre che non ha nascosto imbarazzo e contrarietà con Siffredi che poi ha spiegato di aver parlato con il genitore della 18enne di Valmontone al quale ha assicurato che la figlia non sarebbe stata impegnata in scene audaci. Sulla questione è intervenuta Valentina Nappi con tweet al vetriolo. “Una donna che nel 2023 lascia che il padre decida per lei non dovrebbe avere diritto di voto” – ha scritto l’attrice a luci rosse che Siffredi aveva paragonato a Maria Sofia Federico.

Non è tardata ad arrivare la risposta dell’influencer che via Stories ha precisato che avrebbe voluto avere un altro approccio con la star originaria di Scafati. “Ho trovato molto indelicato il tuo insinuare che non avrei diritto al voto perché mi farei controllare da mio padre e non avrei un quarto del tuo coraggio” – ha esordito Maria Sofia Federico rimarcando che il padre l’ha umiliata in radio affermando che la famiglia era stata distrutta dalla sua scelta.

Valentina Nappi con Saverio Raimondo

‘Da quando ho 14 anni faccio attivismo rispondendo a tante schifezze e io non sarei coraggiosa?’

“E che aveva subito un’ulteriore denigrazione pubblica da parte del web che, reagendo alla notizia, ha detto che sono una malata da ricovero e che una figlia come me va cacciata di casa”. L’ex concorrente de Il Collegio ha sottolineando che dall’età di 14 anni ha iniziato a fare attivismo andando contro tutti per le cause in cui crede. “E io non sarei coraggiosa nonostante queste schifezze.

Ho trovato la forza mentale di rispondere a tutte queste ingiurie con l’Italia intera contro. “Non sai quanto ho urlato quando mio padre mi aveva negato di partecipare all’Academy di Rocco Siffredi. Mi è uscito il sangue dalla gola”. Maria Sofia Federico ha chiuso la sua replica a Valentina Nappi manifestando la volontà di incontrarla. “Ti ritengo una donna intelligente ed estremamente competete nel suo lavoro. Spero di conoscerti un giorno e magari di diventare anche tua amica”.