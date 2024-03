Rocco Siffredi incontra Alisa Toaff: scuse, pugno al muro e lacrime ma sparisce il servizio de Le Iene

“Credo che a te manchi il c….. Prenditi una pausa, fatti una bella scorpacciata di c…. dopodiché tornerai ad essere una persona normale”. Il vocale di Rocco Siffredi che aveva spinto Alisa Toaff a denunciarlo per molestie dopo un’intervista.

Rocco Siffredi, i vocali dopo l’intervista e la denuncia per molestie della giornalista Alisa Toaff

Dopo il botta e risposta a distanza dei giorni scorsi la star del cinema per adulti ha incontrato la giornalista dell’Adnkronos con la complicità de Le Iene ma il servizio non è più disponibile on line né sul sito né sulle pagine sociale della trasmissione di Italia 1 ed è stato tagliato dalla puntata.

Dopo aver ascoltato Siffredi sull’accaduto, l’inviata Roberta Rei ha chiamato Alisa Toaff che non ha voluto parlare telefonicamente con l’attore. A distanza di qualche giorno, però, ha deciso di vederlo di persona con il programma televisivo di Italia 1 che ha documentato il chiarimento nel corso del quale Rocco ha avuto un momento di crisi ripensando al dolore che ha causato alla moglie, ai figli e ad Alisa Toaff per il suo comportamento.

L’attore scoppia in lacrime: ‘Vedere mia moglie e i miei figli così, sono un co……’

“Perché sono un co…… Mia moglie è la persona più importante che ho. Vedere i miei figli che dicono ‘Papà sei un co……. Quando lo capisci che ti amiamo? Quando lo capisci?’ Vedere mia moglie è così, perché e tu…Io non so come spiegare” – ha affermato Rocco Siffredi con la giornalista che ha spiegato di essersi chiarito con lui.

“Siamo stati male io e sua moglie, insomma. È stato un errore, è umano. Io voglio precisare: Rocco non mi ha mai toccata fisicamente. A me quello che mi ha spinto a denunciare sono stati gli ultimi due vocali, li ho trovati gravi, sessisti e comunque denigranti nei confronti di me stessa, sia come professionista che come donna” – ha riferito Alisa Toaff con Siffredi che ha ribadito le sue scuse sottolineando che ha fatto bene a reagire così.

Alisa Toaff: ‘Non non mi ha mai toccata fisicamente, ci siamo chiariti’, l’abruzzese scoppia in lacrime

Durante l’intervista l’attore abruzzese è scoppiato in lacrime prima di lasciarsi andare ad uno scatto d’ira con una manata e un calcio contro un muro prima di andare a piangere in bagno. Una reazione che ha spiazzato Roberta Rei e Alisa Toaff che poi ha cercato di tranquillizzarlo. Non è chiaro ora se il servizio de Le Iene sul caso Siffredi non sia disponibile per un problema tecnico ma il fatto che sia stata tagliato dalla puntata integrale ha scatenato interrogativi e una ridda di ipotesi.