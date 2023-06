Maria Sofia Federico all’Accademy di Siffredi: il prof de Il Collegio la bacchetta, i genitori stanno male

Quando partecipò al Collegio aveva 16 anni ed un sogno nel cassetto: “Cambiare il mondo”. A distanza di tempo Maria Sofia Federico da Valmontone ha scoperto la passione per l’esibizionismo ed ha iniziato a produrre contenuti per OnlyFans. In poco tempo la romana è diventata una star della piattaforma con guadagni da capogiro.

Maria Sofia Federico, da Il Collegio all’Accademy di Siffredi: ‘Per accrescere il mio bagaglio culturale’

La 18enne si definisce con orgoglio sex worker e più volte ha riferito di voler lottare per dare dignità ad un lavoro ghettizzato e mortificato da moralisti e perbenisti. Negli ultimi giorni, però, è finita nel mirino dei media per aver annunciato che farà parte dell’Accademy di Rocco Siffredi. “Sarà veramente incredibile potermi confrontare con persone molto più esperte di me e così accrescere il mio bagaglio culturale”.

Affermazioni che hanno scatenato polemiche sul web. Anche il papà di Maria Sofia Federico non ha nascosto il suo disappunto per la svolta audace della figlia. “Sia io che mia moglie non stiamo per nulla bene. Sono uscite fuori scene molto esplicite. Mia moglie ha avuto una reazione molto brutta” ha spiegato a La Zanzara. “Spero che non sia stata plagiata da qualcuno. Quanto ha guadagnato? Siamo oltre gli 80 mila euro”.

Il papà: ‘Mia moglie ha reagito male’, il prof Maggi: ‘Avrebbe anche potuto fare del volontariato’

Dall’altra parte l’ex allieva de Il Collegio ha riferito che i genitori le hanno intimato di parlarne in quanto ci tenevano a far presente pubblicamente che sono sempre stati contro a questo mondo. “Hanno provato più volte a dissuadermi dicendo che prima o poi Dio sarebbe entrato dentro di me e mi avrebbe fatto tornare sulla retta via”.

La 18enne è stata bacchettata anche da Andrea Maggi, uno dei professori de Il Collegio. “Cosa ne penso? Non seguo OnlyFans, ho una dignità da mantenere e altre cose più interessanti da fare. Avrebbe potuto anche fare del volontariato in Africa. Avrebbe fatto del bene. Ma non le avrebbe dato la stessa visibilità. L’essenziale è invisibile agli occhi“.