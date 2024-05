Milena Santirocco a Chi l’ha visto: ‘Ho provato ad immergermi in acqua poi ho pensato ai miei figli’

I familiari hanno vissuto 6 giorni da incubo fino alla telefonata liberatoria di sabato 4 maggio. Milena Santirocco è stata ritrovata a Castel Volturno, in provincia di Caserta, ad oltre 150 chilometri di distanza da Lanciano, dove vive. In un’intervista rilasciata a Chi l’ha visto la 54enne insegnante di fitness ha ricostruito quanto accaduto facendo chiarezza sui motivi del suo allontanamento.

Milena Santirocco a Chi l’ha visto: ‘Avevo deciso di farla finita, le foto su WhatsApp per farmi trovare subito’

“Si era accumulato tanto stress in me e soprattutto lo tenevo per me. Avevo creato un muro e nessuno comprendeva il grado alto del mio stress anche perché sono una persona che sorride sempre” – ha esordito Milena Santirocco che poi ha spiegato anche la ragione per la quale ha pubblicato sullo stato WhatsApp la foto della Spiaggia delle rovine, a Torino di Sangro.

“Era il posto che avevo scelto per lasciare tutto. Avevo messo le foto sullo stato di WhatsApp affinché si potesse trovare subito la mia auto e il posto in cui ero sparita. Sono rimasta lì fino a tarda sera perché avevo deciso di farla finita. Volevo darmi al mare. Nel momento in cui mi sono messa sulle rovine per buttarmi c’è stato un ripensamento. Ho pensato che non fosse il momento ma non volevo neanche rientrare a casa. Volevo godermi la natura ed ho iniziato a camminare senza meta”.

Milena Santirocco ha spiegato di aver camminato lungo la costa verso sud. “Dopo due o tre giorni sono arrivati in Molise. Avevo lasciato tutto a casa perché il pensiero non era quello di andare a camminare. Non avevo neanche un centesimo, né da mangiare né acqua e quindi chiedevo gentilmente a delle persone di bar e negozi se gentilmente mi potevano offrire qualcosa”. La 54enne ha riferito di aver dormito all’aperto. “Sui lettini degli stabilimenti o in qualche parte al coperto quando pioveva”.

‘Ho avuto un ripensamento e mi sono messa a camminare senza meta, chiedevo di offrirmi da mangiare e da bere’

Poi l’arrivo a Castel Volturno dove ha chiesto indicazioni per arrivare al mare. “Mi hanno detto che bisogna passare attraverso un’oasi. Ho raggiunto questo sentiero ed ho proseguito fino ad arrivare al mare. Per me era il paradiso e che era l’ideale come mio ultimo posto”. Milena Santirocco si è seduta sulla spiaggia ed è rimasta a riflettere per almeno 4 ore. “Ero appoggiata ad un tronco. Sono stata a guardare le onde del mare ed a pensare al saluto finale ai miei figli, alla mia famiglia ed a tutti quelli che mi volevano bene” – ha riferito tra le lacrime.

“Ho provato ad immergermi in acqua, poi con il pensiero di tutte queste persone che mi vogliono bene mi sono messa a correre verso il paese. Ho cercato anche di fermare le auto per un passaggio, poi al primo bar che ho trovato sono entrata e mi sono fatta vedere. Lì ho chiesto alla barista di chiamare le forze dell’ordine e la mia famiglia”.

‘A Castel Volturno mi sono immersa in acqua, poi ho pensato ai miei figli e mi sono messa a correre verso il paese’

A questo punto è intervenuta la sorella che ha spiegato che inizialmente pensava ad uno scherzo poi ha chiesto alla barista di vedere se aveva tatuati sui polsi i nomi dei figli e quando ha avuto la conferma ha tirato un sospiro di sollievo. “Avevo quasi perso le speranze”. Milena Santirocco ha chiuso evidenziando quanto sia importante confrontarsi con la famiglia nei momenti di difficoltà. “Nei momenti di difficoltà consiglio di chiedere aiuto soprattutto a chi ha la famiglia d’oro come la mia”.